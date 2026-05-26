La UD Ibiza pone fin a la etapa de Javi Lara como director deportivo

Javi Lara deja de ser el director deportivo de la UD Ibiza. Tras la no renovación del entrenador jiennense Miguel Álvarez, oficializada el pasado lunes, el conjunto celeste sigue con la remodelación de su estructura deportiva de cara a la próxima temporada y, para ello, han optado por la no continuidad del que hasta ahora era el responsable de la confección de la plantilla.

El club ha informado este martes de la desvinculación de Lara a través de un comunicado oficial: "La UD Ibiza y Javi Lara han alcanzado un acuerdo para la finalización de su etapa como director deportivo del club. Desde la entidad queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Javi Lara por el trabajo, compromiso y dedicación desempeñados durante este periodo, ejerciendo sus funciones con la máxima profesionalidad y defendiendo siempre los intereses de la UD Ibiza".

Y agrega: "La UD Ibiza le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales. Gracias por todo, Javi".

La UD Ibiza fichó a Lara como director deportivo a finales de enero de 2025, en sustitución de Juan Ramón Jiménez, quien fue despedido de manera sorprendente en pleno mercado de fichajes de invierno. La misión de este movimiento del club presidido por Amadeo Salvo no era otra que mejorar el rendimiento de la entidad pitiusa en la construcción de la plantilla y, con ello, lograr el objetivo marcado por los blaucels: conseguir el ansiado ascenso a LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol nacional.

Tan solo un año y medio después de su llegada, Lara deja de formar parte del organigrama deportivo del club tras concluir una desastrosa temporada en el grupo II de Segunda RFEF, en la que los celestes, que eran uno de los favoritos para ascender de categoría, se han quedado muy lejos de los ambiciosos objetivos marcados al inicio de la campaña, en la que la misión era volver al fútbol profesional.

El equipo, por primera vez desde que milita en Segunda RFEF, ni siquiera ha logrado clasificarse para el play-off de ascenso, una situación que evidencia el fracaso de la temporada de los celestes. De hecho, incluso llegaron, en varios tramos del campeonato doméstico, a sufrir por conservar la categoría. Tanto es así que no certificaron la salvación hasta la penúltima jornada liguera, cuando ganaron en el Palladium Can Misses por 3-1 al Cartagena.

Javi Lara, leyenda del club

Cabe recordar que Lara es una leyenda de la UD Ibiza. El excentrocampista cordobés jugó con el cuadro ibicenco, a gran nivel, entre 2019 y 2022. A lo largo de este periodo, posiblemente el más glorioso de la historia de la entidad presidida por Amadeo Salvo, disputó 82 encuentros oficiales, en los que anotó siete goles y repartió tres asistencias. El mediocampista, uno de los futbolistas más queridos por la afición en la historia del club, fue uno de los artífices del ascenso, en la temporada 2019-20, de los isleños a la categoría de plata del fútbol nacional.

Con su salida, la UD Ibiza abre una nueva etapa en los despachos y continúa dando pasos en la profunda remodelación de un proyecto que no cumplió con las expectativas. El club celeste afronta ahora un verano clave, en el que deberá reconstruir su estructura deportiva y diseñar una plantilla capaz de devolver la ilusión a una afición que esperaba pelear por el ascenso y terminó viviendo una temporada muy por debajo de lo previsto.