Miguel Álvarez no seguirá al frente de la UD Ibiza

Miguel Álvarez no seguirá al frente del banquillo de la UD Ibiza. El conjunto celeste ha anunciado este lunes, 25 de mayo, que el club no va a renovar al técnico jienense, tal y como ha informado a través de un comunicado oficial: "Una vez finalizada la relación contractual con Miguel Álvarez, el técnico no continuará al frente del primer equipo".

El experimentado preparador fichó por el conjunto afincado en el Palladium Can Misses el pasado 22 de octubre. El club buscaba en la figura de Álvarez una persona capaz de mejorar considerablemente el rendimiento del equipo tras el mal inicio de temporada con la batuta en el banquillo de Paco Jémez.

Sin embargo, la gestión de Álvarez ha quedado lejos de las metas marcadas por la entidad presidida por Amadeo Salvo, ya que los pitiusos, que han finalizado la temporada en duodécima posición, han firmado la peor temporada de su historia en Primera RFEF. Así, en las tres campañas de los ibicencos en la tercera máxima categoría del fútbol nacional, esta ha sido la primera en la que no han disputado la promoción de ascenso a la Liga Hypermotion (Categoría de plata del fútbol nacional). Cabe recordar que la misión que tiene entre ceja y ceja la UD Ibiza es volver a Segunda División.

Balance de la UD Ibiza con Miguel Álvarez en el banquillo

Los números corroboran que, con Álvarez en el banquillo, los ibicencos han seguido igualmente muy lejos de los objetivos. Desde su llegada a la isla hace aproximadamente siete meses, el equipo, que incluso llegó a afrontar los meses finales de competición con el miedo al descenso a Segunda RFEF bastante presente, ha conseguido diez victorias en 31 partidos oficiales, con un balance de diez triunfos, nueve empates y 12 derrotas.

De estos encuentros oficiales, 30 han sido en Liga, con un registro de diez victorias, nueve empates y 11 derrotas. En la Copa del Rey 2025- 2026 solo disputaron una eliminatoria, en el que cayeron eliminados en la tanda de penaltis ante el CD Quintanar del Rey, de Segunda Federación.

Cinco entrenadores en las últimas tres temporadas

Lo cierto es que la no continuidad de Álvarez no es una sorpresa, ya que, al margen de que su llegada no ha dado los resultados esperados, el propio entrenador no se sentía cómodo en el club. Prueba de ello es que el pasado 19 de abril, tras perder por la mínima en el Palladium Can Misses (0-1) ante el colista de la categoría, el Sevilla Atlético, que hasta ese momento no había ganado ningún encuentro como visitante, presentó su dimisión, tal y como informó Diario de Ibiza. Cabe destacar que su renuncia la rechazó el club celeste.

Tras confirmarse la no continuidad de Álvarez, la UD Ibiza deberá buscar para la próxima temporada un nuevo entrenador que no tendrá otra misión que tratar de devolver a los ibicencos al fútbol profesional. Además, esta circunstancia deja en evidencia la tradicional falta de continuidad de entrenadores en el conjunto blaucel. Y es que, en las últimas tres temporadas, han pasado hasta cinco preparadores por el banquillo del Ibiza: Guillermo Fernández Romo, Onésimo, Josep Lluís Martí, Paco Jémez y Álvarez.

A pesar de que la relación profesional entre el club y el entrenador no ha sido idílica, la UD Ibiza, en su comunicado, se ha mostrado agradecida con la labor de Álvarez: "Desde el Club queremos agradecerle a él y a su cuerpo técnico el trabajo, compromiso y profesionalidad mostrados durante su etapa en la entidad. Les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales. ¡Muchas gracias, Miguel!".