La UD Ibiza B da el primer golpe en Es Putxet

La UD Ibiza B ha vuelto a demostrar durante la mañana de este domingo que es un firme candidato al ascenso a Tercera RFEF. El conjunto que dirige Sergio Cirio se impuso por la mínima (2-1) al Pòrtol FC en el encuentro de ida de la semifinal del play off de fase de ascenso del Grupo A. Aunque la renta de ventaja es corta, el cuadro ibicenco viajará a Marratxí con el beneficio de la victoria en la ida y buscará certificar el pase para la gran final.

Los ibicencos volvieron a demostrar que Es Putxet es un fortín, tal y como sucediera ante el CE Ferreries hace dos semanas, cuando los blaucels se impusieron por 3-0. En esta ocasión, el primer golpe del cuadro celeste llegó pronto. En concreto, 12 minutos tardó en adelantarse en el marcador, gracias a una diana de Jordi Serra que encendió a los aficionados que acudieron al jovial Es Putxet -tan solo han pasado cuatro meses desde su inauguración-, entregados a su equipo desde el pitido inicial y conscientes de la dimensión que adquiría poder ganar el partido de ida.

Aunque el encuentro entró en tramos donde se puso algo más bronco e igualado, lo cierto es que el resultado no se movió hasta el descanso, aunque sí hubo una tarjeta para Carlos Moreno en lo que estaba siendo un choque limpio y con escasas amonestaciones. 1-0 y todo por decidir en una segunda parte en la que podía pasar todo.

Los mallorquines ajustaron el duelo en el tramo final

Tras la reanudación, los pupilos de Sergio Cirio, conscientes de la importancia de llevarse un resultado abultado al partido de vuelta en Mallorca, pisaron el acelerador y buscaron acechar la meta defendida por Pau Bujosa. El empuje tanto de Es Putxet como del filial blaucel desembocó en otra jugosa recompensa. En esta ocasión, Nacho Rosillo fue el encargado de materializar el segundo tanto con una diana de auténtico '9' cerca de la hora de encuentro. El veterano atacante barcelonés puso tierra de por medio y decantó la balanza aún más para los pitiusos, que ya llevaban una buena renta para afrontar el duelo en el Son Caulelles-Cata Coll la próxima semana.

La hinchada local enloqueció nuevamente con el segundo tanto y ya veía a su equipo con todas las de ganar de cara al choque de vuelta. Sin embargo, el conjunto mallorquín aún no había dicho su última palabra. Álex Latorre fusiló a Raúl Sánchez, que no pudo evitar el primero del cuadro marrachinero a tan solo 13 minutos del final. El tanto, que contentó a los aficionados visitantes que se congregaron en las gradas de Es Putxet, fue el bálsamo que necesitaba el Pòrtol para mantener sus opciones vivas de cara al próximo partido. Sin embargo, el electrónico no se movió más y el choque finalizó con un 2-1 que la UD Ibiza B estará obligado a defender la próxima semana. La suerte está echada.