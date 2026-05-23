La UD Ibiza cierra una temporada gris con otra derrota

La UD Ibiza dice adiós a una de las peores temporadas de su corta historia con otra derrota fuera de la isla. Esta vez, los ibicencos sucumbieron ante el CE Europa por 3-2 tras igualar un duelo que se había puesto 2-0 en contra. Se espera un verano con muchos movimientos tras una temporada aciaga en la que la mala dinámica de resultados y la irregularidad han condenado a una escuadra que no ha cumplido con los objetivos previstos.

Álvarez optó por repetir el mismo once que se llevó el triunfo la semana pasada ante el FC Cartagena y volvió a elegir la dupla Davo-Eslava en la punta de lanza del ataque celeste. El inicio del encuentro fue un reflejo de lo que éste suponía para ambos equipos. El conjunto catalán, incisivo desde el primer minuto, rozó el primer gol con una doble ocasión de Vacas y Gallastegui que impactó, primero en el palo izquierdo, y después en el derecho.

El doble susto se convertiría en triple antes de llegar a los diez minutos de choque, tras un golpeo magistral de Gallastegui que obligó a Paradowski a meter la manopla en la misma escuadra derecha de la portería ibicenca. Un inicio arrollador que desactivó a los celestes, que en esta ocasión vestían la equipación rosada.

Vacas avisaría una vez más después de quedarse a centímetros de conectar un cabezazo dentro del área. Sin embargo, la ocasión sería el preludio de lo que todo el mundo esperaba que ocurriese. Jordi Cano comandó un contragolpe de los escapulados, que terminó en un centro de Ghailan que repelió Kembo con el pecho y cuyo rechace embocó Cano a la red. 1-0 merecido ante una UD Ibiza que aún no daba señales de haber comparecido en el partido.

Fran Castillo, la única luz en la penumbra

El festival de los barcelonenses no cesó, pues Kembo cometería penalti sobre Cano tras un derribo que los colegiados tardaron algunos minutos en decretar como pena máxima. El mismo Jordi Cano no tuvo piedad alguna y perforó el centro de la red ante un Paradowski que se estiró hacia la derecha. No habían transcurrido ni 25 minutos de partido y el CE Europa ya tenía gran parte de los deberes hechos: ganar el partido para acceder matemáticamente a puestos de play off.

Cuando todo parecía presagiar que el primer periodo daría por concluido con el 2-0, el cuadro de Álvarez volvió a demostrar que es capaz de lo mejor y de lo peor. En esta ocasión, de lo mejor, ya que Fran Castillo logró recortar distancias en el marcador en un mano a mano ante Flere y colocar el 2-1 tras una de las primeras partes más flojas y carentes de peligro por parte del conjunto celeste.

Álvarez agitó el avispero tras una primera mitad que, aun con el gol, fue paupérrima. El andaluz introdujo a Iván del Olmo y Bebé, mientras que Davo y Nsukula tendrían que sentarse en el banquillo tras sendas actuaciones que estuvieron lejos de lo esperado. La entrada del caboverdiano fue un soplo de aire fresco para el ataque celeste, después de que materializara el segundo tras marcharse de Flere en el primer minuto de juego. Sin embargo, el colegiado decretó fuera de juego y el tanto no subió al electrónico.

Tras la igualada, la sentencia

La réplica del conjunto escapulado llegó de las botas de Caravaca, que impactó el cuero en el lateral de la red y dio el primer aviso de la segunda mitad. Lo cierto es que la entrada de Del Olmo en el centro del campo aportó mayor orden y control de la posesión en el bando celeste. Así tuvo lugar la primera oportunidad de la UD en el partido -a excepción del gol-, tras una gran jugada trenzada que descargó Eslava para que Valls rematara y repeliese Flere. Aunque era difícil recordar un duelo en el que los blaucels hayan tenido tanta poca actividad en área contraria, la posibilidad del empate cada vez parecía más real.

La mejora en el juego de los rosados se tradujo en otra jugosa recompensa. Y es que Bebé se encontraba ante una oportunidad perfecta para explotar su fuerte: la falta directa. El extremo impactó el balón en el poste y Unai Medina, muy atento, embocó el esférico a la red para colocar el empate y revertir completamente la dinámica del choque. La alegría ibicenca no duraría más de diez minutos, pues Vacas haría el tercero para los catalanes tras una polémica acción en la que remató de cabeza un balón que estaba blocando Paradowski y que el árbitro decidió que era válida.

David García y Eslava fueron sustituidos por Del Pozo y Svensson con el objetivo de lograr nuevamente la igualada. El tramo final sacudió a una UD Ibiza que lo intentó con ahínco y empuje, sobre todo con un Iván del Olmo muy incisivo por banda derecha. Sin embargo, y aunque el colegiado añadió once minutos de tiempo extra, el resultado se mantuvo con un 3-2 que cierra una gris temporada para los ibicencos, que entran en momento de reflexión y reestructuración de un equipo que no ha dado la talla.