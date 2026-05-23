La UD Ibiza B busca tomar ventaja en la promoción de ascenso a Tercera RFEF

La UD Ibiza B afronta la ida de las semifinales del play-off de ascenso a Tercera RFEF en Es Putxet ante el Pòrtol este domingo, a partir de las 11.15 horas, con la misión de lograr un resultado positivo de cara al encuentro de vuelta, que se disputará en tierras mallorquinas el próximo fin de semana.

El filial celeste ya ha superado tres eliminatorias en la promoción para subir a la quinta categoría del fútbol nacional. Sin embargo, ahora se verá las caras con su primer rival mallorquín. Cabe destacar que, tradicionalmente, los equipos de Mallorca son los más complicados de batir, por lo que se prevé un duelo muy duro para los pupilos de Sergio Cirio.