Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, no comparece ante la prensa: el equipo perdía el avión

La etapa de Miguel Álvarez al frente de la UD Ibiza terminó sin la que habría sido su última rueda de prensa como entrenador celeste. El técnico jienense, que muy probablemente no continuará al frente del equipo, no compareció ante los medios tras la derrota del conjunto ibicenco por 3-2 ante el CE Europa. El motivo de la no comparecencia, según trasladó el club blaucel, fue la dilación del encuentro, que se demoró hasta más de veinte minutos de lo previsto, después de que el colegiado agregara once minutos en el tiempo de descuento.

La expedición celeste debía desplazarse con rapidez para no perder el avión de regreso a la isla, por lo que la rueda de prensa del andaluz no pudo llevarse a cabo. De esta forma, y tal y como apuntan los rumores sobre su no continuidad en la disciplina ibicenca, Álvarez pone punto y final a un ciclo que ha tenido más oscuros que claros.

Con la derrota de este sábado, la UD Ibiza despide una temporada aciaga y en la que ni el cambio de técnico ha podido solucionar una dinámica que se preveía dramática desde los primeros meses de competición y en la que han sido más los disgustos que alegrías para una afición desilusionada.