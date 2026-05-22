La UD Ibiza, a 90 minutos de cerrar una temporada que nunca arrancó

Con ganas de poner punto y final a esta montaña rusa. Así afronta la afición de la UD Ibiza el partido de este sábado (18.30 horas, Can Dragó) ante el CE Europa, con el que el conjunto celeste cerrará una de las temporadas más decepcionantes de su reciente historia. Un último capítulo ante un rival que sí tiene algo grande en juego: sus opciones de meterse en un ‘play-off’ de ascenso a Segunda División que sería histórico para la entidad en el año de su regreso a Primera RFEF.

Un escenario impensable hace apenas 15 meses, cuando el Europa se medía a la SD Ibiza en Segunda RFEF. Ahora, el conjunto escapulado está a un paso de pelear por el fútbol profesional después de completar una campaña sobresaliente basada en una identidad muy marcada y un fútbol atrevido. Los catalanes son el cuarto equipo más goleador de la categoría, aunque también el cuarto que más encaja, una demostración de su apuesta ofensiva. Buena parte de la culpa la tiene Jordi Cano, autor de 20 goles y uno de los delanteros más determinantes del grupo, vinculado esta semana con el Córdoba. Además, 25 de sus 52 goles han sido a balón parado, uno de los fuertes del cuadro catalán.

Otro de los grandes responsables del crecimiento del Europa es su entrenador, Aday Benítez, cuyo nombre también ha sido relacionado en las últimas horas con la UD Ibiza como posible relevo para el banquillo celeste. El exjugador del Girona ha conseguido construir un equipo competitivo, valiente y con personalidad, algo que precisamente ha echado en falta el conjunto ibicenco durante muchos tramos del curso.

Porque la realidad de la UD Ibiza ha sido muy distinta. El club confeccionó una plantilla hecha a golpe de talonario para luchar por el ascenso directo o, como mínimo, entrar en ‘play-off’. El plantel de Paco Jémez generó ilusión durante la pretemporada, pero el proyecto se fue desmoronando demasiado pronto. Los malos resultados y la polémica generada por el viaje del técnico a Galicia en un fin de semana de competición precipitaron su destitución a finales de octubre, después de solo ocho jornadas.

La llegada de Miguel Álvarez

Miguel Álvarez tomó el relevo en uno de los momentos más delicados del curso. El técnico jienense tardó en encontrar soluciones y el club optó por una profunda reconstrucción en invierno, dando salida a siete de los 15 fichajes realizados en verano. Entre ellos, nombres de peso como Fede Vico o Señé, futbolistas llamados a liderar el proyecto y que terminaron saliendo por la puerta de atrás junto a otros como Gallar.

La UD Ibiza pareció reaccionar durante enero y febrero. Incluso llegó a ilusionarse con engancharse a la pelea por el ‘play-off’. Pero todo saltó por los aires tras la dolorosa derrota ante el Marbella del pasado 15 de marzo, probablemente el partido más gris y desesperanzador de toda la temporada. A partir de ahí, el sueño del ascenso se esfumó definitivamente. Los números explican buena parte del fracaso. El conjunto celeste se ha quedado sin marcar en 17 de los 37 partidos disputados hasta la fecha y únicamente ha conseguido dos victorias lejos de Ibiza en todo 2026 y cuatro en toda la temporada. Un bagaje muy pobre para un equipo con el cuarto mayor presupuesto de la categoría y diseñado para pelear por cotas mucho más altas.

La permanencia lograda la pasada jornada ante el Cartagena evitó un desastre mayúsculo, porque caer a Segunda RFEF habría supuesto una crisis de enormes dimensiones para la entidad presidida por Amadeo Salvo. Pero salvar la categoría no puede ocultar una temporada decepcionante de principio a fin. Ahora, la UD Ibiza afronta en Can Dragó un último partido sin presión clasificatoria, pero con la obligación moral de competir, cerrar el curso con dignidad y empezar a construir desde ya un proyecto que devuelva al club a la pelea por el fútbol profesional. Además, los celestes tienen la remota posibilidad de meterse en la Copa del Rey, pero dependen de varios resultados. Para este último encuentro del curso, Miguel Álvarez no podrá contar con José Albert, Nacho, Sergio Díez, Izan, Pedre ni Fersura, todos ellos lesionados.