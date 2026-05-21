Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Hay que aprender de esta temporada y competir con honestidad hasta el final"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, aseguró este jueves en la previa del encuentro ante el CE Europa que el equipo debe afrontar el último partido de la temporada “con honestidad” y tratando de “dejar un buen sabor de boca” después de sellar la permanencia el pasado fin de semana ante el Cartagena.

El técnico celeste reconoció que la victoria lograda en Can Misses fue clave para aliviar la tensión acumulada durante una temporada muy complicada. “Estábamos en un momento crítico, en el partido más importante de toda la temporada, y lo sacamos adelante. Hay que congratularse por eso y no mirar tanto lo que pudo ser”, señaló. “Sí que hay que mirar atrás para aprender, porque el tiempo pasado no se recupera, pero sí sirve para crecer de cara al futuro”, añadió.

Miguel Álvarez elogió además el nivel mostrado por sus jugadores en un contexto de máxima presión. “El otro día era un partido muy difícil y muy complicado contra un gran rival que buscaba meterse en el ‘play-off’. Los jugadores estuvieron a un gran nivel y les doy las gracias porque cumplieron”, afirmó. Sobre el Europa, próximo rival de los ibicencos, destacó la gran campaña realizada por el conjunto catalán, que todavía pelea por objetivos importantes en la clasificación. “Es un rival con identidad, que ha hecho una temporada fenomenal y que tiene muchísimo mérito. Hay jugadores jóvenes que quieren llegar al fútbol profesional y están trabajando para ello”, comentó.

El técnico jienense espera un encuentro atractivo y dejó claro que la UD Ibiza competirá “hasta el final” pese a no jugarse ya la permanencia. “Tenemos un partido bonito, un escaparate importante para todos los jugadores y un deber como profesionales de competir al máximo nivel. Además, existe una pequeña posibilidad de entrar en Copa del Rey y vamos a ir a ganar, como no puede ser de otra manera”, indicó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de “dignificar la profesión” y competir con total honestidad. “Conozco al entrenador del Europa y le tengo un cariño especial, pero nosotros vamos a competir con toda la honestidad del mundo porque queremos ganar y porque representamos a un club importante”, apuntó. Preguntado por los motivos por los que el equipo no ha cumplido el objetivo de pelear por el ascenso, Miguel Álvarez recordó la enorme igualdad de la categoría y defendió el comportamiento de la plantilla en el tramo final de temporada. “Hay muy buenos equipos y los demás no son mancos. Nosotros somos el Ibiza y tenemos muy buen equipo, pero los últimos cuatro partidos han demostrado mucho mérito de los jugadores en una situación difícil y de muchísimo estrés”, explicó.

“El equipo empató en Villarreal, hizo un buen partido en el Rico Pérez y ganó los dos últimos encuentros en casa. Creo que eso también tiene mucho mérito”, añadió. Sobre el posible once ante el Europa, aseguró que alineará “a los jugadores que crea que ayudan más a ganar”, aunque destacó también la importancia de los futbolistas que salen desde el banquillo. “En este deporte es tan importante el que juega 60 minutos como el que juega 30”, señaló.

Miguel Álvarez también realizó un balance personal de su etapa en el club, mostrándose agradecido con la entidad y dejando en el aire su continuidad la próxima temporada. “He disfrutado mucho aquí. Se me ha tratado muy bien a nivel profesional y personal y estoy muy agradecido al club y a los jugadores”, afirmó. “No estamos satisfechos con el resultado a nivel de puntos, pero sí muy contentos con el trabajo realizado”, agregó.

Cuestionado sobre una posible renovación con la UD Ibiza, explicó que todavía no ha mantenido conversaciones definitivas con la entidad. “Lo que tenga que ser, será, y lo que tenga que pasar, pasará”, manifestó. “Independientemente de lo que ocurra, voy a estar muy agradecido porque aquí se han construido cimientos muy importantes, aunque muchas veces no se vean”, concluyó.