Fútbol | Fase de ascenso a Tercera
La UD Ibiza B cae pero pasa de ronda ante el CE Ferreries
El conjunto que entrena Sergio Cirio pierde por 1-0 ante el CE Ferreries, pero pasa a la siguiente ronda tras vencer en el global por 3-1
La UD Ibiza B está de enhorabuena. El filial blaucel cayó durante la tarde de este domingo ante el CE Ferreries por 1-0, pero pasa de ronda en su aventura hacia el ascenso a Tercera RFEF. Los ibicencos lograron mantener el 3-0 de la ida y, pese a la derrota, avanzará hacia la cuarta de las cinco eliminatorias que tienen que superar para ascender a la quinta categoría del fútbol español.
El encuentro mostró la intensidad que reflejaba la importancia del duelo, con ambos equipos disputando cada balón y con el contacto como principal protagonista. Tal fue así que en el minuto 40, el filial celeste se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Paolo. Sin embargo, los hombres de Sergio Cirio llegaron airosos al descanso y mantuvieron el 0-0 inicial.
El susto llegaría pasada la hora de partido, cuando el cuadro menorquín aprovecharía la superioridad numérica para adelantarse en el marcador. David Febrer colocaría el 1-0 que atisbaba una posible remontada. Por suerte para los pitiusos, nunca terminaría de llegar y el choque finalizó con el mismo resultado. Los celestes vieron hasta ocho tarjetas, incluida la expulsión de Paolo y una amonestación al técnico, Sergio Cirio.
En el horizonte, ya se puede ver la Tercera RFEF. Antes, sin embargo, aún restan dos eliminatorias por superar y la ilusión de una UD Ibiza B que se ve capaz de superar a cualquier rival que se le oponga en su objetivo de hacer historia.
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