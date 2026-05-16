La UD Ibiza, a por la redención en Can Misses

Despedir la temporada en Can Misses con las mejores sensaciones posibles. Ese es el objetivo de una UD Ibiza que este sábado a las 21 horas recibirá a uno de los rivales más fuertes de la categoría, el FC Cartagena, en el encuentro correspondiente a la penúltima jornada del Grupo 2 de Primera RFEF. Los ibicencos buscarán los tres puntos ante un rival al que endosaron un 1-4 en la ida y ante el que una gran cantidad de jugadores no podrán ser de la partida por lesión.

El conjunto de Miguel Álvarez vuelve al Palladium tras una nueva derrota. Si bien la imagen ofrecida ante el Hércules el pasado fin de semana fue buena hasta la reacción de los alicantinos, lo cierto es que no fue suficiente para revertir una dinámica que no ha superado las dos victorias consecutivas en toda la temporada. «Al equipo le falta acostumbrarse a ganar», explicaba el entrenador celeste en la previa del choque para razonar de algún modo el porqué de la irregularidad que ha acompañado desde agosto a un equipo que aspiraba al ascenso de categoría.

Se habilitará una Fan Zone dos horas y media antes del partido

Ante el FC Cartagena, el cuadro ibicenco tendrá la posibilidad de redimir, aunque sea mínimamente, sus pecados en el Palladium ante una afición que da prácticamente por concluida la temporada. El club, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza, habilitará una Fan Zone en la Calle Campanitx que arrancará a las 18.30 horas -dos horas y media antes del partido- y que contará con puestos de bebidas, música de la mano de DJ Veve Milah y actividades infantiles, con el objetivo de acompañar a los blaucels en el último choque de la temporada en la isla.

Más allá de la dificultad del rival, uno de los principales problemas que tendrá Álvarez de cara al duelo del sábado estará en la enfermería. El jienense confirmó en la rueda de prensa previa las bajas de José Albert, Nacho, Manu Pedreño e Izan, además de la situación sensible de otros jugadores, que arrastran molestias físicas por el desgaste del final de campaña. Además, Ramón Juan tampoco formará parte del once inicial tras la expulsión sufrida ante los herculanos, por lo que Tao Paradowski estará bajo los palos en Can Misses.

Los ibicencos tendrán que dar el máximo sobre el césped y ofrecer el rendimiento de las grandes tardes ante Sabadell, Atlético Madrileño y Real Murcia, ya que enfrente estará uno de los mejores equipos del Grupo 2 de Primera RFEF. Sexto con 56 puntos, el FC Cartagena vendrá a la isla con la necesidad imperiosa de sumar un triunfo para mantenerse en la pugna por entrar a posiciones de play off. Actualmente, se encuentra a un punto del CE Europa -rival de la UD el próximo fin de semana-, que marca puestos de promoción, y en la última jornada recibirá al Betis Deportivo, que aún no ha dicho la última palabra en su objetivo de salvar la categoría. Toda una prueba de fuego en Can Misses para una UD Ibiza que quiere expiar sus pecados en una de las temporadas más olvidables de su corta historia.