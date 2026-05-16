La UD Ibiza divierte, sufre y logra la permanencia

La UD Ibiza logró este sábado la permanencia matemática en Primera RFEF tras imponerse por 3-1 al Cartagena en el Palladium Can Misses, en un partido que parecía resuelto en los primeros diez minutos, pero que terminó llenándose de incertidumbre por la falta de acierto de un conjunto celeste que volvió a perdonar en exceso. Theo Valls, Eslava y Bebé firmaron los goles de un triunfo que permite a los de Miguel Álvarez asegurar la categoría y afrontar con tranquilidad la última jornada ante el Europa.

El técnico jienense apostó por Davo y Eslava en la punta de ataque, con Mazeya en el costado derecho y Fran Castillo partiendo desde la izquierda. Theo Valls e Iago Indias llevaron la batuta en la medular, mientras que Paradowski ocupó la portería en sustitución del sancionado Ramón Juan.

El encuentro no pudo comenzar mejor para los intereses locales. En el minuto 3, Theo Valls recogió un balón en la frontal y conectó un preciso disparo ajustado al palo al que no pudo llegar Lucho García, inaugurando el marcador y desatando la euforia en Can Misses.

Lejos de conformarse, la UD Ibiza volvió a golpear apenas siete minutos después. Arnau Solà recibió un envío largo por el costado izquierdo, controló con maestría y sirvió un centro raso medido para que Eslava, siempre atento, empujara el balón al fondo de la red y firmara el 2-0. El delantero catalán pudo ampliar aún más la ventaja poco después, pero estrelló un mano a mano en el larguero.

Los celestes tenían muy claro el plan: replegar, esperar y salir con velocidad a la contra. Y el Cartagena, obligado por su necesidad de sumar para seguir soñando con el ‘play-off’, dejó espacios que la UD Ibiza supo explotar con frecuencia, aunque sin la puntería necesaria para sentenciar el choque.

Con el paso de los minutos, los murcianos comenzaron a crecer. Ortuño avisó con un remate alto dentro del área y, en el minuto 36, Luismi Redondo aprovechó un balón suelto para recortar distancias y devolver la emoción al encuentro. El gol sembró la inquietud en el conjunto ibicenco, que vio cómo Nacho estrellaba un disparo en el larguero poco después. Del posible 3-0 al 2-1 y al miedo.

La segunda mitad arrancó con un ritmo más pausado, aunque el Cartagena estuvo cerca del empate en el minuto 53, cuando Yanis remató al palo tras una buena combinación en el área. La respuesta local llegó con un disparo de Theo Valls que desvió la defensa visitante y con una clara ocasión de Fran Castillo, cuyo remate centrado fue repelido por Lucho García.

Miguel Álvarez refrescó el ataque con la entrada de Del Pozo y Svensson, mientras que el Cartagena se volcó en busca del empate. Paradowski sostuvo a los suyos con una intervención de mucho mérito ante De Blasis y, poco después, el conjunto murciano reclamó una posible mano de Unai Medina dentro del área que el colegiado no consideró punible. Con el rival completamente volcado, la UD Ibiza encontró el espacio definitivo en el tiempo añadido. Bebé culminó una rápida transición para marcar el 3-1 y cerrar un partido que tuvo más sufrimiento del esperado, pero que terminó con el objetivo cumplido.

La permanencia ya es una realidad para la UD Ibiza, que pone fin a semanas de incertidumbre y afrontará el próximo fin de semana el último partido del campeonato ante el Europa con la única misión de cerrar con dignidad una temporada muy por debajo de las expectativas generadas el pasado verano.