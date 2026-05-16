Miguel Álvarez: "Este partido es un resumen de la temporada: este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor"

Miguel Álvarez se mostró aliviado tras la victoria de la UD Ibiza ante el Cartagena, un triunfo que permitió al conjunto celeste certificar matemáticamente la permanencia en Primera RFEF. El técnico jienense reconoció que el equipo se quitó un peso de encima y aseguró que el partido fue un fiel reflejo de lo que ha sido la temporada.

“El club no se merece que estemos luchando por esto, pero esta victoria es importante para todo el mundo”, señaló el entrenador celeste, que admitió que el encuentro volvió a evidenciar las luces y sombras de su equipo. “El partido de hoy es un resumen de la temporada: este equipo es capaz de lo mejor y de lo peor”, afirmó.

Miguel Álvarez destacó que la UD Ibiza pudo haber dejado sentenciado el choque mucho antes. “Nos hemos podido poner 4-0 y, si no hace Paradowski dos paradas muy buenas, se nos complica el partido”, comentó. En este sentido, recordó que esta campaña ha habido varios encuentros en los que su equipo rindió a un gran nivel, pero no obtuvo el premio esperado. “Ha habido partidos que hemos jugado muy bien y no hemos ganado, como en Hércules o Tarragona”, apuntó.

El técnico insistió en que el principal aprendizaje que debe extraer el equipo es saber interpretar mejor los distintos momentos de los partidos. “En el fútbol hay que manejar muchas cosas porque dentro de un partido hay muchos partidos. Tenemos que saber interpretar mejor lo que hay que hacer, porque el fútbol son resultados, y eso hay que currárselo”, explicó.

Miguel Álvarez también incidió en la necesidad de mejorar en las dos áreas si el club quiere aspirar a objetivos más ambiciosos la próxima temporada. “En esta categoría hay que ser más agresivos en las áreas, con balón y sin balón. Para aspirar a estar arriba tenemos que ser mucho mejor equipo”, subrayó.

Noticias relacionadas

Por último, el preparador de la UD Ibiza reconoció la importancia emocional del triunfo y el alivio que supone haber sellado la salvación antes de la última jornada. “Los jugadores se han quitado una losa de encima. Si no hubiésemos ganado, la semana sería muy difícil”, confesó. Y concluyó con una reflexión sobre el trabajo realizado durante todo el curso: “Hemos trabajado muy bien, pero el fútbol son resultados. Lo que tenga que ser será y lo que tenga que pasar, pasará”.