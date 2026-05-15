La UD Ibiza abre las inscripciones para la quinta edición de su Campus de Verano

La UD Ibiza ha puesto en marcha una nueva edición de su Campus de Verano y ya ha abierto el plazo de inscripción para el V Campus UD Ibiza, una propuesta formativa y lúdica pensada para que los más jóvenes disfruten del fútbol durante sus vacaciones estivales.

El campus se celebrará del 22 al 26 de junio en el campo de fútbol de Can Misses 2 y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2021. La organización ha limitado la participación a 80 plazas, con el objetivo de garantizar una atención más personalizada y una mejor experiencia para todos los inscritos.

Los participantes trabajarán en grupos reducidos según su edad, con un ratio de 10 jugadores por entrenador. Todas las sesiones estarán dirigidas por técnicos titulados y entrenadores con experiencia en la UD Ibiza, que aplicarán una metodología adaptada a cada etapa formativa. El programa combinará el desarrollo técnico y táctico con el componente educativo, lúdico y de convivencia propio de este tipo de actividades.

El campus incluirá visitas al estadio y charlas formativas

Además de los entrenamientos sobre el césped, el campus incluirá actividades complementarias y experiencias vinculadas al club, como visitas a las instalaciones del primer equipo, ruedas de prensa en el Estadio Can Misses, charlas formativas sobre nutrición y prevención de lesiones, retos técnicos y minicampeonatos a lo largo de toda la semana.

El horario de la actividad será de 9 a 14 horas. La inscripción incluirá camiseta y pantalón oficiales, agua durante los entrenamientos y seguro de responsabilidad civil. Con esta quinta edición, la UD Ibiza vuelve a apostar por una iniciativa en la que fútbol, diversión, valores y aprendizaje se unen para ofrecer a los más jóvenes una experiencia cercana al club durante el verano.