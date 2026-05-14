Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Es el partido más importante de la temporada»

«Para mí es el partido más importante de la temporada». Así resumió Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, el reto que afrontará su equipo este sábado a las 21 horas ante el Cartagena, en la rueda de prensa previa que tuvo lugar este jueves. El jienense quiso incidir en la relevancia de un partido que puede sentenciar la permanencia de los pitiusos en la categoría y quiso llamar a la afición para acudir al último compromiso liguero de la temporada en casa: «No puedo pedirles nada, porque ellos nos han dado mucho y nosotros muy poco, pero tienen que ser conscientes de que nos jugamos muchísimo».

Pese a la derrota del otro día ante el Hércules, Álvarez es optimista de cara al duelo ante uno de los equipos que se encuentra en la pugna por los play offs: «Estoy tranquilo porque, cuando hemos jugado contra el equipo de arriba, hemos dado el nivel y creo que, aunque vienen [el Cartagena] con muy buena dinámica y que con poco son capaces de ganarte, los chicos van a hacer un buen partido y vamos a sacarlo adelante».

Otra de las razones por las que el andaluz confía en obtener los tres puntos el próximo sábado es el gran rendimiento que ofrecieron los blaucels en algunos tramos del choque en el José Rico Pérez, ya que cree que «la falta de determinación» fue la que provocó que «cualquier cosa» les penalice, pero se desplegó «un buen fútbol y lo lógico habría sido ir ganando en la primera parte», explica.

«Me gustaría que mis jugadores se activen más cuando se pierde»

Álvarez reconoce que «es muy difícil crecer en los resultados y darles continuidad si no ganas», ya que «todo se difumina» y solo se saca «lo negativo de los partidos aunque se haya hecho bien». «Acostumbrarse a ganar» es lo que le está faltando al equipo, en palabras del entrenador celeste, pues considera que gestionar la frustración es fundamental para resarcirse de las derrotas: «A mí me gustaría que mis jugadores se activaran más todavía cuando se pierden partidos, porque esa frustración muchas veces baja el nivel de los jugadores. No todo el mundo es igual de fuerte a nivel mental, y cuando tienes que ir a 80 porque los resultados no te dan, hay gente que termina rindiendo por debajo del 80 por la frustración, pero es difícil hacerlo en un deporte colectivo como es el fútbol», apunta.

Sobre el rival, el preparador destacó el peligro que es capaz de crear a balón parado: «Han marcado a balón parado gran parte de los goles que han hecho y hemos intentado reproducir estas jugadas en los entrenamientos para ver lo que puede pasar. Tienen tres o cuatro torres y son peligrosos, pero lo que trato de inculcar a los jugadores es que trabajen igual tanto en la derrota como en la victoria, y a partir de ahí, podemos prepararnos para la guerra y saber si el enemigo tiene una flecha o un tanque».

Uno de los mayores problemas que presenta Álvarez se encuentra en la enfermería. El número de bajas con las que cuenta la plantilla le ha obligado a subir a algunos jugadores de la cantera para trabajar el choque del sábado: «Manu e Izan se han caído totalmente. Hace tres o cuatro semanas vacilábamos de que no teníamos ningún lesionado y ahora tenemos muchas, ya que José Albert y Nacho también, aparte de algunos que tienen molestias». Sin embargo, el andaluz confía en los disponibles: «No valen lloriqueos ni excusas. Los que somos iremos a la guerra, con eso tenemos que ganar el partido, y es lo que vamos a hacer, sin duda».