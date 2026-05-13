La UD Ibiza ficha a Brain Dead como patrocinador técnico oficial para la próxima temporada

La UD Ibiza ha anunciado este miércoles un acuerdo histórico de colaboración plurianual con Brain Dead, que se convertirá en patrocinador técnico oficial del club a partir de la temporada 2026/27. La alianza abre una nueva etapa para la entidad ibicenca, que busca ir más allá del modelo tradicional de patrocinio deportivo y situar su identidad visual en un territorio compartido entre el fútbol, el diseño y la cultura contemporánea.

Como parte del acuerdo, Brain Dead asumirá la dirección creativa y el desarrollo de las equipaciones oficiales de partido de la UD Ibiza, así como de la ropa de entrenamiento, las prendas de viaje y las colecciones lifestyle del club. La colaboración introducirá una nueva identidad visual con la que la entidad pretende reforzar su posicionamiento dentro y fuera del terreno de juego.

Fundada en Los Ángeles en 2015 por Kyle Ng, CEO y director creativo de la compañía, Brain Dead se ha consolidado como una de las marcas independientes más reconocidas en los ámbitos de la moda, el arte, la música, el cine y la cultura contemporánea. Su llegada al fútbol se produce desde una mirada experimental, basada en la autenticidad, la innovación y la relevancia cultural.

Con esta alianza, la UD Ibiza refuerza su ambición de seguir evolucionando como proyecto deportivo y creativo. El club considera que el acuerdo representa algo más que un patrocinio técnico: una filosofía compartida basada en la creatividad, la individualidad y la voluntad de desafiar las convenciones.