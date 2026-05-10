La UD Ibiza B no tiene piedad del Ferreries y acaricia la siguiente ronda

La UD Ibiza B continúa dando pasos firmes en su sueño de lograr el ascenso a Tercera RFEF. El equipo de Sergio Cirio se impuso este domingo (3-0) con autoridad y contundencia al CE Ferreries en el partido de ida de la fase previa del ‘play-off’ de ascenso, disputado en Es Putxet, que registró una buena entrada para empujar al filial celeste hacia una victoria que le deja con pie y medio en la siguiente ronda.

El conjunto ibicenco, que accedió a esta eliminatoria tras proclamarse campeón del play-off de Ibiza y Formentera al derrotar por 1-3 al Sant Rafel el pasado fin de semana, fue claramente superior al cuadro menorquín desde el pitido inicial y encarriló el encuentro muy pronto. Apenas se habían disputado nueve minutos cuando Ángel de la Fuente aprovechó una de las primeras llegadas locales para abrir el marcador y golpear al Ferreries.

Tras el paso por vestuarios, el Ferreries dio un paso al frente en busca del empate, pero dejó más espacios a su espalda y la UD Ibiza B no perdonó. Ignacio Rosillo amplió la renta en el minuto 75, poniendo tierra de por medio y acercando todavía más al filial a la siguiente eliminatoria. Ya en el tramo final, Andrés Estela puso la guinda con el 3-0 definitivo en el minuto 86, un resultado que refleja la superioridad de los ibicencos y que deja la eliminatoria muy encarrilada.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo fin de semana en Menorca, donde tendría que producirse una debacle para que el conjunto celeste quedase apeado del camino hacia el ascenso a Tercera RFEF. En caso de superar esta ronda, la UD Ibiza B todavía deberá afrontar dos eliminatorias más, ambas a doble partido.