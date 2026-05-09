Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Hasta el gol fuimos muy superiores"

Miguel Álvarez lamenta la derrota de la UD Ibiza en el Rico Pérez y considera que su equipo fue claramente superior al Hércules durante gran parte del encuentro, aunque volvió a pagar muy caro su falta de acierto en las áreas. El técnico celeste recordó la importancia del choque y reconoció que el partido se torció en apenas unos minutos. «Era un partido importante para los dos equipos. Todo estaba de cara para nosotros, pero otra vez más se tuerce todo en pocos minutos y eso te lleva a perder el partido», señaló.

El entrenador jienense destacó especialmente la actuación de los suyos en la primera mitad, en la que la UD Ibiza dominó el juego y generó las mejores ocasiones. «Hasta el gol hemos sido muy superiores en todo: en transiciones, en ocasiones de gol y en tener el balón. Pero el fútbol trata de eficacia y certeza, de acabar en las áreas», explicó.

En esa misma línea, insistió en que el equipo realizó unos primeros 45 minutos de gran nivel pese a marcharse al descanso por detrás en el marcador. «Quitando el gol, hemos hecho una muy buena primera parte», subrayó. Álvarez también apuntó que el arranque del segundo tiempo resultó decisivo para el desenlace del encuentro. «En la segunda parte hemos tenido el mazazo del 2-0 y la expulsión del portero. Más cosas no te pueden suceder», comentó.

Cuestionado por la posibilidad de haber dado entrada antes a Eslava, que revolucionó el ataque en la recta final, el técnico restó importancia a ese debate. «Nunca se sabe. Antes hemos tenido una escapada también de Svensson para hacer más daño. A toro pasado todo es muy sencillo», afirmó.

El entrenador recordó además que el mismo planteamiento había ofrecido muy buenos resultados la semana anterior frente al Atlético Sanluqueño. «Con este mismo equipo el otro día lo hicimos muy bien, y hoy hemos jugado una muy buena primera parte», indicó.

Por último, explicó que la idea inicial era introducir a Eslava en la segunda mitad para aportar frescura al frente ofensivo, aunque el desarrollo del partido obligó a modificar los planes. «Queríamos meter a Eslava en la segunda parte para refrescar la parte de arriba, pero el resultado te condiciona», concluyó.