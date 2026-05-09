La falta de pegada condena a la UD Ibiza en Alicante

La UD Ibiza tendrá que esperar una semana más para sellar la permanencia. El conjunto celeste cayó este sábado por 2-1 en el Rico Pérez ante un Hércules que fue claramente inferior durante buena parte del encuentro, pero que demostró la diferencia entre generar y golpear.

Los alicantinos marcaron en su único acercamiento de la primera mitad y volvieron a hacerlo en su segundo disparo a puerta al inicio del segundo tiempo, castigando con una eficacia quirúrgica a un equipo ibicenco que volvió a pagar sus viejos pecados: falta de contundencia en ambas áreas y escaso acierto de cara al gol.

La derrota obliga a los de Miguel Álvarez a seguir mirando de reojo a la zona baja y a cerrar la permanencia en las dos últimas jornadas. Un desenlace que sabe a poco para un equipo diseñado para pelear por el ascenso y que, como el propio Hércules, ha terminado conformándose con asegurar una salvación que todavía no está asegurada.

Miguel Álvarez repitió el dibujo que tan buen resultado había dado ante el Atlético Sanluqueño. Theo Valls y David García llevaron el timón en la sala de máquinas, Mazeya ocupó el costado derecho, Fran Castillo arrancó desde la izquierda y Davo y Svensson formaron en punta. El arranque fue equilibrado, con dos equipos queriendo mandar con el balón. La primera gran ocasión fue para la UD Ibiza. Svensson aprovechó un envío a la espalda de la defensa y estrelló su remate en el palo ante un Abad ya batido. Fue el aviso de un conjunto celeste que, a partir de ahí, se adueñó por completo del partido.

El Hércules reculó varios metros y sobrevivió gracias a su portero. Arnau Solà, omnipresente por el carril izquierdo en la primera aprte, rozó el gol con un centro envenenado y más tarde puso un pase de la muerte al que no llegó Fran Castillo. El propio mediapunta probó fortuna desde la frontal y obligó de nuevo a intervenir a Abad.

Mazeya también rozó el gol tras una gran acción individual en la que dejó atrás a dos defensores y soltó un disparo seco que el guardameta local desvió a córner con una intervención de mucho mérito. Minutos después, el extremo volvió a encontrarse con una ocasión clarísima, pero definió por encima del larguero cuando tenía dos compañeros solos en boca de gol.

La UD Ibiza estaba siendo muy superior. Dominaba, recuperaba rápido y jugaba a placer ante un Hércules inofensivo. Pero cuando perdonas tanto, el fútbol acostumbra a pasar factura. Y así volvió a suceder. Justo antes del descanso, una falta desde el centro del campo terminó con Davo despejando de manera blanda y dejando el balón muerto para que Puch, en el área pequeña, empujara el 1-0. Un castigo desproporcionado para lo visto sobre el césped y un guion demasiado repetido esta temporada.

Los errores se pagan

El segundo tiempo arrancó con otro mazazo. Apenas se habían disputado nueve minutos cuando una transición rápida entre Puch y Ropero terminó en los pies de Escudero, que controló dentro del área y ajustó su disparo al palo para firmar el 2-0. Dos llegadas, dos goles. La máxima expresión de la efectividad.

Miguel Álvarez reaccionó dando entrada a Eslava por Svensson, pero el partido se complicó todavía más en el minuto 60. Ramón Juan se resbaló fuera del área y tocó el balón con la mano, viendo la tarjeta roja directa. Paradowski tuvo que entrar de urgencia en sustitución de Davo, desaparecido durante todo el encuentro.

Cuando el partido parecía sentenciado, emergió una vez más ‘el Mago’. Eslava peleó un balón imposible, le robó la cartera a un defensor herculano y asistió a Fran Castillo, que solo tuvo que empujar el 2-1 para devolver la esperanza a los celestes. El tanto dio emoción al tramo final, aunque también despertó al Hércules, que dispuso de un par de ocasiones claras para sentenciar. Aun con un hombre menos, la UD Ibiza no dejó de intentarlo y tiró de orgullo hasta el último minuto, pero le faltó claridad para generar ocasiones.

El pitido final confirmó una derrota dolorosa y frustrante para una UD Ibiza que fue mejor durante muchos minutos, pero que volvió a comprobar que en el fútbol no siempre gana el que más propone, sino el que más acierta. La permanencia no peligra, pero todavía no está sellada. Los celestes deberán rematar el trabajo la próxima semana en Can Misses ante un Cartagena lanzado en la lucha por el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División.