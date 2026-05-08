La UD Ibiza quiere cerrar la herida en el Rico Pérez

La UD Ibiza quiere empezar a bajar definitivamente el telón a una temporada para el olvido este sábado (16.15 horas, Estadio Rico Pérez) ante otro de los aspirantes al ascenso que tampoco ha cumplido con las expectativas generadas a principio de curso, el Hércules. Ambos equipos han vivido campañas muy similares y llegan igualados con 47 puntos, cinco por encima de un descenso al que podrían decir adiós de forma matemática este mismo fin de semana a falta de solo tres jornadas para el final del campeonato. De hecho, celestes y alicantinos presentan el mismo balance de victorias, empates, derrotas y goles a favor, reflejo de dos proyectos diseñados para pelear por cotas mucho más altas y que han acabado mirando más hacia abajo que hacia arriba.

El conjunto de Miguel Álvarez afronta la cita con algo más de calma tras la contundente victoria del pasado fin de semana frente al Atlético Sanluqueño. Los andaluces resistieron media hora en el Palladium Can Misses, pero acabaron arrollados por una UD Ibiza que firmó su mayor goleada del curso y que terminó imponiéndose por 4-0 en un resultado que incluso se quedó corto por las numerosas ocasiones generadas por los ibicencos. Además, los celestes podrían sellar prácticamente la permanencia ante el cuadro alicantino si consiguen sumar los tres puntos. Incluso el empate podría ser suficiente dependiendo de lo que ocurra en el duelo entre Tarazona y Nàstic, dos equipos inmersos de lleno en la pelea por evitar el descenso y que afrontan un auténtico partido a vida o muerte en tierras aragonesas.

Pero la empresa no será sencilla para los de Miguel Álvarez. El Hércules es el tercer mejor local del grupo, con 36 puntos sumados en 17 partidos en el Rico Pérez, donde ha firmado 11 victorias, tres empates y únicamente tres derrotas ante Algeciras, Sabadell y Antequera. Todo lo contrario que una UD Ibiza a la que le está costando muchísimo ganar lejos de Can Misses y que solo ha logrado una victoria a domicilio en toda la segunda vuelta. Un aspecto al que se refirió el técnico celeste en la previa: «Es el momento para conseguir una victoria fuera de casa, y más en un partido interesante para los dos equipos. Ganar fuera siempre es importante, sobre todo para los partidos que vienen después».

Y es que rascar algo positivo de Alicante se antoja fundamental para no llegar con el agua al cuello a las dos últimas jornadas, en las que la UD Ibiza se medirá a dos rivales inmersos en la lucha por el play-off de ascenso a Segunda División: el Cartagena, que visitará Can Misses la próxima semana, y el Europa, contra el que los celestes cerrarán la temporada en Can Dragó. Para este compromiso, Miguel Álvarez seguirá sin poder contar con José Albert, que continúa recuperándose de su lesión en el codo, ni con Nacho, que arrastra molestias en la espalda tras una caída sufrida en un entrenamiento. Además, el técnico jienense mantiene las dudas de Unai Medina, que sufrió un golpe en el tobillo durante la semana, e Izan, que acabó el último encuentro con molestias en una rodilla.

«Espero un buen partido ante la UD Ibiza»

El entrenador del Hércules, Beto Company, aseguró en la previa que espera «un buen partido de fútbol» ante una UD Ibiza a la que definió como «un equipo con gusto por el balón y una trayectoria parecida a la nuestra esta temporada». Además, dejó claro que espera máxima exigencia de sus jugadores. «Quiero profesionalidad, porque nosotros tenemos contratos hasta el 30 de junio y hay jugadores que se están ganando la continuidad», señaló.