La UD Ibiza mira de reojo al Algeciras

La UD Ibiza podría certificar prácticamente la permanencia este fin de semana en el Rico Pérez ante el Hércules, otro de los grandes proyectos de la categoría que tampoco ha cumplido con las expectativas generadas a principio de temporada.

Sin embargo, y pese a que todavía restan tres jornadas para el final del campeonato, la dirección deportiva encabezada por Javi Lara ya estaría trabajando de cara al próximo curso. Según publicó este jueves Ángel García, periodista especializado en el mercado de fichajes, la entidad celeste habría puesto sus ojos en el Algeciras, una de las grandes revelaciones del Grupo 2 de Primera RFEF y que se encuentra a solo cuatro puntos del play-off de ascenso a Segunda División. Según esta información, la UD Ibiza estaría interesada en incorporar a Javi Vázquez, entrenador del conjunto andaluz y uno de los grandes responsables del rendimiento del equipo en las dos últimas temporadas, además de a uno de sus futbolistas más destacados, Jorge Rastrojo.

Javi Vázquez (Madrid, 10 de julio de 1986) aterrizó en el Algeciras en junio de 2025 tras varias experiencias en equipos de Tercera y Segunda RFEF. Ha sido en el cuadro andaluz donde ha dado un importante salto en su carrera, ya que este curso ha conseguido mantener al conjunto gaditano peleando por los puestos de ascenso hasta las últimas jornadas. El otro nombre que aparece vinculado a la UD Ibiza es el de Jorge Rastrojo (Badajoz, 1 de abril de 2000). El atacante extremeño ha firmado una notable temporada con el Algeciras, acumulando cinco goles y cuatro asistencias en 33 partidos. Se desenvuelve principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar por la derecha, destacando por su velocidad, capacidad de desborde y facilidad para llegar al área rival.