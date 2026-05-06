Fútbol | Primera RFEF
Una "experiencia inolvidable" para los abonados más antiguos de la UD Ibiza
Los asistentes pudieron disfrutar de una "experiencia exclusiva" junto al primer equipo, viviendo el partido ante el Atlético Sanluqueño desde una "perspectiva única"
La acción impulsada por la UD Ibiza con motivo de su décimo aniversario, en el encuentro de la jornada 35 ante el Atlético Sanluqueño, se cerró con un "rotundo éxito", dejando "momentos inolvidables" para los abonados que participaron en la iniciativa. Los asistentes pudieron disfrutar de una "experiencia exclusiva" junto al primer equipo, viviendo el partido desde una "perspectiva única". Entre las actividades más destacadas, los abonados tuvieron la oportunidad de realizarse la foto oficial con los jugadores y saltar al terreno de juego junto a ellos, formando parte de uno de los "momentos más especiales" de la previa.
Además, recibieron una camiseta especial del club como recuerdo de la jornada y pudieron presenciar el calentamiento del equipo a pie de campo, acercándose aún más a la rutina de la UD Ibiza en un día de partido.
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