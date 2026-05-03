La UD Ibiza se libera a golpe de goleada

La UD Ibiza se quitó de encima buena parte de los fantasmas de la temporada con una goleada de autoridad (4-0) ante el Atlético Sanluqueño. Un triunfo balsámico, necesario y convincente de un equipo que, por fin, se pareció a lo que se le presupone. Los celestes, a los que les costó entrar en el partido, fueron muy superiores desde el minuto 30 y, al ritmo de un tridente inspirado, Castillo, Valls e Izan, desarbolaron a un rival que aguantó media hora antes de ser arrollado. Solo Rubén evitó una goleada todavía mayor.

Miguel Álvarez tuvo que recomponer el once a última hora tras la lesión de Sergio Díez en el calentamiento, dando entrada a Manu Pedre en el lateral derecho. El resto, el plan previsto: músculo en el centro del campo con David García y Valls, y dinamita arriba con Castillo, Izan, Svensson y Davo.

El Sanluqueño, ya descendido tras los resultados de la mañana, salió sin complejos y trató de incomodar en acciones a balón parado, pero pronto se vio superado por el empuje local. La UD Ibiza fue creciendo con el paso de los minutos, adueñándose del balón y del ritmo del partido, con Valls marcando el compás y Castillo e Izan generando superioridades constantes. La primera clara fue para Castillo, que no acertó a rematar dentro del área tras un buen envío de Izan. Svensson también avisó con dos disparos lejanos, uno detenido por Rubén y otro que se marchó rozando el palo. Era cuestión de tiempo.

Y el partido se rompió en tres minutos. En el 37, tras una jugada embarullada, el balón cayó a Svensson, que no perdonó y ajustó su remate al palo para abrir la lata. Sin tiempo para reaccionar, el Sanluqueño recibió el segundo golpe. Izan volvió a aparecer con una carrera eléctrica, dejó un balón muerto en el área y Davo, que no marcaba desde febrero, lo cazó para hacer el 2-0. El marcador al descanso se quedaba corto para lo visto. Solo Rubén, con una parada de puro reflejo a bocajarro ante Davo, sostuvo con vida a los andaluces.

El Sanluqueño, un juguete roto en manos celestes

Nada cambió tras el paso por vestuarios. La UD Ibiza siguió pasando por encima de un rival sin respuesta. Castillo, Valls e Izan seguían generando peligro constante, pero el tercer tanto se resistía. Y llegó la polémica. En el minuto 61, Valls remató en el segundo palo y Rubén sacó el balón sobre la línea. Los jugadores locales reclamaron gol, pero el colegiado, tras revisión, no lo concedió.

El francés tuvo poco después otra ocasión clarísima tras una gran contra, pero se entretuvo en exceso. No hizo falta esperar mucho más. Eslava, recién ingresado, apareció en su primer balón para asistir a Castillo, que definió con calidad desde la frontal y sentenció el encuentro.

Con el Sanluqueño completamente entregado, el propio Eslava puso el broche con el cuarto tanto, un testarazo inapelable tras un centro medido de Valls. Aún hubo tiempo para un latigazo al larguero de Del Pozo y una parada de mérito de Ramón Juan en un mano a mano. La UD Ibiza, por fin, fue lo que debía ser. Y eso, a estas alturas, vale media permanencia.