Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Si no ganábamos, la situación era muy complicada"

La UD Ibiza dio un paso de gigante hacia la permanencia tras su contundente victoria ante el Atlético Sanluqueño, en un partido que, tal y como reconoció su técnico, marcaba un punto de inflexión en la temporada.

Miguel Álvarez valoró de forma positiva el encuentro y destacó la importancia de adelantarse en el marcador: "Ponerse por delante en esta categoría es muy importante, sea el rival que sea. Hoy hemos estado más tranquilos que en otros partidos. Antes del gol ya habíamos tenido una ocasión clara y después han llegado muchas más".

El técnico no escondió la trascendencia del triunfo, consciente de la situación en la que se encontraba el equipo antes del choque: "Si hoy hubiéramos perdido, nos habríamos metido en una situación muy complicada". En ese sentido, incidió en la presión constante que acompaña al fútbol profesional: "Cuando las cosas no van bien, se sufre, pero cuando van bien también, porque siempre quieres más. Si estuviéramos cuartos, querríamos ser terceros".

Álvarez puso en valor la respuesta de sus jugadores en un contexto exigente: "Tiene mucho mérito que los chicos hayan sacado el partido adelante y que hayan estado más tranquilos que otros días". Además, ya mira al tramo final de la temporada, con ambición: "Nos quedan tres partidos muy bonitos, un escaparate para todos. Si no sales con los papeles en regla, te pintan la cara y lo de hoy no valdrá para nada".

Por último, Álvarez quiso destacar la solidez defensiva mostrada por su equipo, una de las claves del triunfo: "Era un partido complicado porque ellos, al haber descendido, salen liberados. Pero estoy contento. No hemos permitido que sus llegadas nos generaran nerviosismo. Defensivamente hemos estado fenomenal, tanto en los robos como en las vigilancias".