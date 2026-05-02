La UD Ibiza, a cerrar media permanencia en Can Misses

Partido trampa en el Palladium Can Misses. La UD Ibiza recibe este domingo (17.45 horas) al Atlético Sanluqueño, penúltimo clasificado con 29 puntos, a once de la permanencia con solo doce por jugar, y que podría consumar en Ibiza su descenso a Segunda RFEF. Un escenario que debería invitar a salir con todo, pero que también enciende las alarmas.

Porque este tipo de partidos ya le han costado caro al conjunto celeste. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas cayó ante un Sevilla B que no había ganado ningún partido fuera de casa en toda la temporada y que acumulaba 15 seguidos sin conseguir la victoria. Antes, un Marbella que solo había ganado un partido lejos de casa asaltó Can Misses en uno de los golpes más duros del curso, el día que se esfumaron definitivamente las opciones de ‘play-off’. Avisos más que suficientes.

Por eso, el equipo ibicenco está obligado a salir concentrado desde el primer minuto. La situación clasificatoria no admite más errores. El conjunto de Miguel Álvarez es decimotercero con 44 puntos, cuatro por encima del descenso, y necesita cerrar la permanencia cuanto antes para evitar sustos en un calendario que no da tregua.

Y es que lo que viene aprieta. La próxima semana, los pitiusos visitarán el Rico Pérez para medirse a un Hércules siempre competitivo en casa. Después recibirán a un Cartagena inmerso en la pelea por el ‘play-off’ y cerrarán la temporada en Can Dragó ante un Europa que ha recuperado el pulso y también pelea por meterse arriba. Tres partidos de máxima exigencia que convierten el duelo ante el Sanluqueño en una oportunidad, o en un problema mayor.

Además, sellar la permanencia cuanto antes permitiría al club empezar a planificar el próximo curso, aprendiendo de los errores de una temporada muy por debajo de las expectativas. Un año en el que el objetivo era pelear por el ascenso a Segunda División y que ha terminado derivando en una desesperante lucha por no descender.

Uno de los grandes lastres del equipo ha sido la falta de gol. Los datos son contundentes: como publicó esta semana Mundo Celeste, la UD Ibiza se ha quedado sin marcar en 17 de los 34 partidos disputados, una cifra impropia de un proyecto construido para aspirar a todo. Ni Paco Jémez ni Miguel Álvarez han logrado revertir una situación que ha acabado lastrando al equipo hasta este punto. Enfrente estará un Sanluqueño joven y competitivo, con muchos jugadores procedentes del filial del Cádiz, fruto del acuerdo entre ambas entidades. Un rival sin nada que perder y con la necesidad de apurar sus últimas opciones de permanencia.

En el apartado de bajas, Miguel Álvarez no podrá contar con José Albert, que continúa recuperándose de su lesión en el codo, ni con Nacho, aún lastrado por sus problemas de espalda. Monju es duda por molestias y Unai Medina será baja por sanción tras cumplir ciclo de amarillas. Tampoco estará Fersura, que sigue fuera desde la lesión en el hombro sufrida en el partido de ida ante el Villarreal B.

«Tiene jugadores que marcan la diferencia»

El entrenador del Atlético Sanluqueño, Pedro Mateos, destacó la actitud de su equipo en el tramo final de temporada pese a la complicada situación clasificatoria que atraviesa el conjunto andaluz.«A pesar de la situación tan jodida, el grupo ha vuelto a dar un paso al frente y ha mostrado su profesionalidad para pelear los cuatro partidos que quedan», señaló el técnico, que confía en la competitividad de sus jugadores hasta el final del campeonato.

Sobre la UD Ibiza, rival este domingo, Mateos advirtió del potencial del conjunto celeste. «Tiene una plantilla amplia, con mucha variedad en su juego y jugadores que marcan la diferencia en la categoría», explicó. Además, el entrenador del Sanluqueño apuntó al contexto del partido y a la necesidad del rival. «Está en una situación un poco delicada y querrá ganar para quedarse tranquilo», concluyó.