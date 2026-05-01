Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "La realidad es la que hay y tenemos que afrontarla"

La UD Ibiza afronta este domingo un partido marcado en rojo en el calendario. No es una final matemática, pero sí emocional. Un duelo que puede servir para atar media permanencia y, sobre todo, para rebajar la tensión acumulada en las últimas semanas. Así lo dejó claro Miguel Álvarez este viernes en la previa del encuentro ante el Atlético Sanluqueño. El técnico jienense no escondió la importancia del choque: "Es un partido importante para el club, para todos, además jugando en casa, para darnos cierta tranquilidad para lo que queda".

El equipo llega tras sumar un punto de mérito en su visita al Villarreal B, en un partido que, según el entrenador, dejó buenas sensaciones, especialmente tras el descanso. "Creo que competimos bien, mejor la segunda parte que la primera. Al final hicimos tres ocasiones claras y con los cambios subimos el nivel. En los cambios ganamos nosotros", analizó.

Una mejora que el equipo necesita consolidar en casa, donde no puede permitirse más tropiezos. Porque el contexto ha cambiado y el objetivo ya no es el mismo que a principio de temporada. "Se trabaja desde la realidad, y esta es la nuestra. Me gustaría estar luchando por otras cosas, pero ahora la realidad es la que hay", reconoció con crudeza. En ese sentido, Álvarez apeló a mirar hacia adelante y dejar atrás lo ocurrido en jornadas anteriores, especialmente la dolorosa derrota ante el Sevilla B. "Lo pasado, pasado está. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos ahora. No nos vamos a poner a llorar, pero sí tenemos que aprender", señaló.

El técnico insiste en la importancia del colectivo en este tramo final, restando protagonismo a los nombres propios. "Para mí es tan importante el que juega 20 minutos como el que sale de titular. Las ocasiones del otro día las tuvieron jugadores que salieron del banquillo. Esto es un deporte colectivo", explicó, dejando claro que todos tendrán su papel en estas últimas jornadas. En el apartado físico, la UD Ibiza contará con bajas importantes. Nacho y José Albert no entrarán en la convocatoria, mientras que Monju es duda por molestias y Unai Medina será baja por sanción.

Uno de los grandes debe del equipo esta temporada ha sido la falta de gol, un aspecto que el propio entrenador no esquivó, pero que afronta desde el optimismo. "Visualizo el partido del domingo y soy optimista. Me gusta pensar que vamos a ganar, jugando un gran partido y metiendo tres goles. Tengo 23 jugadores y si no proyecto positividad es difícil que me crean", aseguró. Sobre el rival, el Atlético Sanluqueño, advirtió de su peligro pese a la situación clasificatoria. "Es un equipo joven, alegre, con gente rápida y que entiende bien el juego. Le ha puesto problemas a equipos importantes, aunque a veces comete errores por su inexperiencia", explicó.

Por último, Álvarez insistió en la necesidad de salir enchufados desde el primer minuto, una asignatura pendiente en muchos tramos de la temporada. "Los inicios son clave. Tenemos que salir muy activados, que pasen cosas en su área y no en la nuestra. En esta categoría, el que se pone por delante tiene mucho ganado", concluyó. La UD Ibiza se juega algo más que tres puntos. Se juega la tranquilidad. Y, quizás, el derecho a dejar de mirar hacia abajo.