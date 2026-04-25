Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «El punto es muy bueno por la dificultad del rival»

Miguel Álvarez valoró el empate de la UD Ibiza en su visita al Villarreal B. "Sabíamos que íbamos a sufrir. Ellos venían con la flecha hacia arriba y en la primera parte han sido superiores. No hemos sabido controlar sus fortalezas”, admitió. Sin embargo, el entrenador destacó la mejora del equipo tras el paso por vestuarios: “La segunda parte ha sido más igualada, de hecho hemos tenido un par de ocasiones muy claras al final".

Álvarez también hizo referencia al momento que vive el equipo: "La situación profesional a veces no te deja tener sensaciones, porque tenemos mucha necesidad. Pero la segunda parte hemos trabajado muy bien y nos ha faltado terminar esas situaciones que hemos tenido". En esa línea, puso en valor el resultado conseguido: "El punto es muy bueno por la dificultad del Villarreal y de jugar en este campo".

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El técnico celeste no ocultó que la semana ha sido complicada: "La semana no ha sido fácil, pero los chicos están fuertes y yo también. Estamos contentos de cómo hemos competido". Por último, el partido tuvo un componente emocional especial para Álvarez, que regresaba a la que fue su casa durante ocho años: "Esto ha sido mi casa. Estoy muy agradecido por el trato y me siento orgulloso de poder venir y que la gente me reciba con este cariño".