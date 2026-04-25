Fútbol | Primera RFEF
Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «El punto es muy bueno por la dificultad del rival»
El jienense valoró el empate conseguido en Villarreal
Miguel Álvarez valoró el empate de la UD Ibiza en su visita al Villarreal B. "Sabíamos que íbamos a sufrir. Ellos venían con la flecha hacia arriba y en la primera parte han sido superiores. No hemos sabido controlar sus fortalezas”, admitió. Sin embargo, el entrenador destacó la mejora del equipo tras el paso por vestuarios: “La segunda parte ha sido más igualada, de hecho hemos tenido un par de ocasiones muy claras al final".
Álvarez también hizo referencia al momento que vive el equipo: "La situación profesional a veces no te deja tener sensaciones, porque tenemos mucha necesidad. Pero la segunda parte hemos trabajado muy bien y nos ha faltado terminar esas situaciones que hemos tenido". En esa línea, puso en valor el resultado conseguido: "El punto es muy bueno por la dificultad del Villarreal y de jugar en este campo".
El técnico celeste no ocultó que la semana ha sido complicada: "La semana no ha sido fácil, pero los chicos están fuertes y yo también. Estamos contentos de cómo hemos competido". Por último, el partido tuvo un componente emocional especial para Álvarez, que regresaba a la que fue su casa durante ocho años: "Esto ha sido mi casa. Estoy muy agradecido por el trato y me siento orgulloso de poder venir y que la gente me reciba con este cariño".
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