Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Estaba muy jodido, pero esto lo vamos a sacar adelante"

Miguel Álvarez compareció en la previa del partido ante el Villarreal B en uno de los momentos más delicados desde su llegada al banquillo de la UD Ibiza. El técnico jienense, visiblemente afectado tras la última derrota, no confirmó su dimisión, pero tampoco la negó, dejando claro que vivió días muy duros y que su prioridad ahora mismo es levantar al equipo. “Estaba muy jodido”, reconoció sin rodeos. “No entendía, a pesar de los años que llevo, que el fútbol sea tan injusto, que ese partido se perdiera”. El entrenador celeste insistió en que el golpe fue especialmente duro por sus jugadores: “Sobre todo por ellos, porque están trabajando increíble en el día a día y que no salgan las cosas parece injusto”.

Cuestionado directamente por si llegó a presentar su dimisión, Álvarez optó por esquivar la respuesta: “Eso son cosas privadas. Lo que haya hablado con el club es cosa del club, de los jugadores y mía”. Una respuesta que no desmiente la información y que deja entrever el profundo malestar del técnico tras la derrota ante el Sevilla B. En ese sentido, volvió a insistir en su estado emocional tras el partido: “Estaba muy jodido viendo el partido del domingo, en casa, donde estábamos siendo fuertes. Me dolía por los jugadores, porque han hecho todo lo posible”. Incluso fue más allá al analizar el momento del equipo: “Los veo agarrotados. Me gustaría que fueran más naturales, con más tranquilidad, que no quieran demostrarme tanto, porque yo creo en ellos a muerte”.

Pese a todo, el entrenador lanzó un mensaje de unidad y convencimiento: “Tengo muy claro que esto lo vamos a sacar adelante. Estamos todos muy fuertes. Los jugadores están fuertes, nosotros también y vemos cada día que están con nosotros”. Y dejó claro el foco: “Ahora lo más importante no soy yo, lo más importante son los jugadores, su estado de ánimo y el club”. Álvarez también señaló que el equipo no está teniendo fortuna en momentos clave: “En los últimos partidos hemos recibido goles en acciones muy puntuales: una falta que no pitaron contra el Sevilla B, un córner en fuera de juego con el Torremolinos, un penalti que no es el día del Alcorcón... No hay que buscar excusas, pero las cosas no nos están saliendo”.

Sobre uno de los problemas recurrentes del equipo, la entrada a los partidos, fue claro: “Hay temporadas en las que no te salen las cosas. Yo me quiero quedar con la segunda parte del otro día, que fue muy buena y en la que con un poco de acierto habríamos ganado fácilmente”. El técnico también quiso destacar el compromiso del vestuario: “Cada día me demuestran su cariño, su profesionalidad y que están con nosotros. No me tienen que decir nada, lo veo en el día a día”. En esa línea, añadió: “Sé que estamos trabajando muy bien, pero en el fútbol dos más dos no siempre son cuatro. Me molestaría si el equipo no trabajara como lo está haciendo”.

En cuanto a lo que le falta al equipo, fue directo: “Acierto en las áreas. No podemos regalar minutos y tenemos que ser fuertes durante todo el partido, no esperar a la segunda parte”. Respecto a la situación clasificatoria, Álvarez afirmó sin rodeos: “Ahora mismo nuestra realidad es la salvación”. El técnico recordó que el equipo ha estado cerca de engancharse a objetivos mayores: “Hemos tenido momentos en los que hemos estado ahí, pero en esos momentos el fútbol no ha sido generoso con nosotros”.

Aun así, dejó un mensaje de confianza a medio plazo: “Tengo claro que la UD Ibiza va a ser un equipo grande y que hará grandes cosas más pronto que tarde”. Sobre la diferencia entre lo que se ve en los entrenamientos y en los partidos, reflexionó: “Si todo el mundo se exigiera en su trabajo como se exige a jugadores y entrenadores, España sería una potencia enorme. Trabajamos bien, es una realidad, pero esto va de capacidades y de competir”.

Por último, analizó el duelo ante el Villarreal B, un partido marcado también por su pasado en el club castellonense: “Es especial porque nos jugamos muchísimo. Cada partido ahora es vital. Y a nivel emocional, he estado allí ocho años, ha sido mi segunda familia. He pasado más horas en la Ciudad Deportiva que en mi casa”. Sobre el rival, destacó su fortaleza: “Tienen mucho mérito. Ha habido un cambio generacional, se han ido jugadores importantes en el mercado invernal y siguen compitiendo a gran nivel. Además, están en una dinámica en la que casi todo les favorece”. Pese a ello, el mensaje es claro: “Necesitamos ganar sí o sí. Vamos a competir y queremos ganar el partido”.

Miguel Álvarez también quiso matizar la exigencia en los filiales: “A veces hay un concepto equivocado. En un filial también hay que ganar, además de formar jugadores. La exigencia es diferente, pero existe igual”.