Cinco finales para un sueño: la UD Ibiza B arranca el ‘play-off’ de ascenso a Tercera RFEF

La UD Ibiza B inicia este domingo el camino más largo (y exigente) hacia el ascenso a Tercera RFEF. El filial celeste se medirá al Luchador en la semifinal del ‘play-off’ de Ibiza y Formentera, en un duelo a partido único que se disputará este domingo 26 a las 18 horas en Sant Antoni. El conjunto dirigido por Sergio Cirio afronta esta fase tras cerrar la División de Honor en cuarta posición, un billete que le obliga ahora a no fallar si quiere seguir con vida. Porque aquí no hay margen de error: un tropiezo y todo se acaba.

Será la primera de las cinco eliminatorias que debe superar el filial para alcanzar el ascenso. Un camino mucho más largo que en temporadas anteriores y que convierte el reto en una auténtica carrera de fondo, donde cada partido es una final y cada detalle puede marcar el destino. El formato, además, endurece aún más la ruta. Desde esta temporada, el campeón del ‘play-off’ de Ibiza y Formentera deberá superar una eliminatoria adicional ante el ganador del ‘play-off’ de Menorca antes de medirse a los equipos mallorquines en la fase definitiva.

El recorrido hacia Tercera RFEF queda estructurado de la siguiente manera: Semifinal del ‘play-off’ de Ibiza (partido único); final del ‘play-off’ de Ibiza (partido único); eliminatoria ante el campeón de Menorca (ida y vuelta); semifinal de ascenso ante el tercer clasificado de Mallorca (ida y vuelta) y final de ascenso (ida y vuelta). Cinco escalones. Cinco eliminatorias para demostrar que el objetivo va en serio.