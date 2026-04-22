Fútbol | Primera RFEF
La UD Ibiza abre sus puertas al CEIP Sa Graduada
Los alumnos de este centro educativa compartieron varios momentos con los jugadores y presenciaron el entrenamiento del primer equipo
La UD Ibiza recibió este miércoles la visita de los alumnos de 5º de primaria del CEIP Sa Graduada, en una jornada desarrollada en las instalaciones del club. Durante la visita, los estudiantes pudieron realizar un recorrido por el estadio, presenciar el entrenamiento del primer equipo y compartir un momento cercano con los jugadores, de quienes recibieron firmas y diferentes regalos, haciendo de la experiencia un "recuerdo inolvidable".
Más allá de la actividad, esta iniciativa responde al compromiso del club con la "comunidad educativa de la isla, acercando el día a día del primer equipo a los más jóvenes y generando experiencias que trascienden lo deportivo". "Este tipo de acciones permiten crear referentes positivos, despertar ilusión y reforzar valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Para los alumnos, vivir desde dentro una jornada en el entorno profesional del club supone una experiencia única que rompe con la rutina y deja una huella emocional duradera, consolidando el vínculo entre la UD Ibiza y la sociedad ibicenca", señalaron desde la entidad.
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
- Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
- Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
- Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
- ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor