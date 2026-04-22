La UD Ibiza abre sus puertas al CEIP Sa Graduada

La UD Ibiza recibió este miércoles la visita de los alumnos de 5º de primaria del CEIP Sa Graduada, en una jornada desarrollada en las instalaciones del club. Durante la visita, los estudiantes pudieron realizar un recorrido por el estadio, presenciar el entrenamiento del primer equipo y compartir un momento cercano con los jugadores, de quienes recibieron firmas y diferentes regalos, haciendo de la experiencia un "recuerdo inolvidable".

Más allá de la actividad, esta iniciativa responde al compromiso del club con la "comunidad educativa de la isla, acercando el día a día del primer equipo a los más jóvenes y generando experiencias que trascienden lo deportivo". "Este tipo de acciones permiten crear referentes positivos, despertar ilusión y reforzar valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Para los alumnos, vivir desde dentro una jornada en el entorno profesional del club supone una experiencia única que rompe con la rutina y deja una huella emocional duradera, consolidando el vínculo entre la UD Ibiza y la sociedad ibicenca", señalaron desde la entidad.