La UD Ibiza, a cinco finales de certificar la permanencia en Primera RFEF

Cinco finales para certificar un año más en la categoría. Ese es el objetivo que persigue una UD Ibiza que afronta el último tramo de la temporada con el objetivo de salvar una campaña para olvidar y que supondrá un punto de inflexión en el organigrama del club de cara al próximo verano. Duodécimo con 43 puntos, los blaucels se ubican cuatro puntos por encima de puestos de descenso a Segunda RFEF tras la inesperada derrota del pasado domingo ante el Sevilla B por 0-1.

Y es que lo que ocurrió este domingo en el Palladium Can Misses fue, una vez más, el día de la marmota. Los de Miguel Álvarez atacaron, fueron superiores en diversos tramos del partido, y terminaron, como ya es costumbre, sobre la lona. La falta de mordiente en el área rival volvió a penalizar a los celestes, a quienes se les apagan las luces cada vez que se acercan a la portería.

La situación se ha tornado crítica hasta el punto de que, tal y como informó Ángel García, periodista especializado en fichajes, en su cuenta de X 'Cazurreando', Miguel Álvarez habría presentado su dimisión tras el partido del domingo. Sin embargo, la propiedad del club presidido por Amadeo Salvo no aceptó la renuncia del jienense, por lo que éste continuará hasta lo que resta de temporada. El proyecto celeste se encuentra actualmente en su punto más bajo de los últimos años, tras llegar a un escenario en el que ni el propio entrenador se ha visto capacitado para reconducir el rumbo de un barco que cada vez se hunde más.

Una victoria en los últimos seis partidos

La realidad es que el cuadro pitiuso solo ha conseguido una victoria -ante el Juventud Torremolinos la semana pasada- en los últimos seis enfrentamientos. La derrota del pasado 15 de marzo ante el Marbella FC no solo alejó a la UD de la posibilidad de entrar a unos futuribles play off, sino que fue el pistoletazo de salida a una de las peores rachas en lo que va de temporada. La dolorosa derrota ante el CD Eldense por 3-0, los empates ante la AD Alcorcón (2-2) y el Algeciras CF (0-0) y la derrota de este fin de semana frente al filial sevillista han reconvertido los objetivos de los pitiusos hacia la búsqueda de la permanencia en la categoría.

Si bien es cierto que el combinado ibicenco ha logrado victorias de renombre esta temporada ante rivales de la zona alta como el Sabadell o el Atlético Madrileño, lo cierto es que la irregularidad que el equipo ha presentado sobre todo ante equipos que ocupan puestos de descenso como Real Betis B, Marbella FC o Sevilla B, ha convertido a la UD Ibiza en un rival impredecible.

Sin embargo, los cinco enfrentamientos que restan para que finalice la presente campaña serán de alto calibre. El primero será el próximo sábado a las 16.15 ante el Villarreal B en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Un examen realmente complicado para las aspiraciones de los de Miguel Álvarez, extécnico groguet, considerando la dinámica actual del filial, que les ubica en la cuarta posición con 54 puntos y seis partidos consecutivos sin perder.

CE Europa y FC Cartagena, los rivales más difíciles por batir

La próxima final llegará el 3 de mayo ante el Atlético Sanluqueño, rival ante el que los ibicencos no lograron anotar en el encuentro de ida (0-0) y que visitará el Palladium Can Misses con el objetivo de conseguir un triunfo de honor pese a su condición de virtualmente descendido. Los isleños tendrán otra complicada salida una semana después, ya que visitarán el José Rico Pérez con el objetivo de sumar en un estadio donde nadie ha sido capaz de ganar desde el pasado 15 de febrero -0-1 ante el Antequera-.

El penúltimo enfrentamiento de la temporada tendrá como protagonista al FC Cartagena, que llegará al Palladium con la necesidad imperiosa de rascar algo positivo para permanecer en la pugna por los puestos de play off. Finalmente, la UD ibiza visitará otro de los estadios más difíciles de la categoría. En esta ocasión, el feudo de un CE Europa que también se jugará su presencia en los puestos de promoción.

Sin duda, un calendario más que exigente para un equipo que deberá recomponerse rápidamente y recuperar la senda del triunfo si no quiere descender hasta la parte más delicada de tabla y que condenaría a la entidad a la peor temporada de su historia reciente.