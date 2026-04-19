La UD Ibiza toca fondo ante el último clasificado

Estupor y vergüenza en Can Misses. La UD Ibiza volvió a las andadas y cayó este domingo en su feudo ante el Sevilla B, colista y que no ganaba un partido desde el pasado 21 de diciembre. Miguel Álvarez premió a los jugadores que remontaron la pasada jornada ante el Juventud Torremolinos y apostó por la misma defensa formada por Solà, Kembo, Monju y Sergio, con Indias y Valls en la sala de máquinas; Izan y Bebé por los costados; Fran Castillo como enganche y Eslava en la punta de ataque.

El conjunto celeste salió a por su rival desde el inicio, consciente de la importancia de sumar tres puntos ante un equipo que puede certificar este domingo su descenso a Tercera RFEF. El filial hispalense, por su parte, se replegó atrás, resistiendo el empuje inicial y buscando hacer daño a la contra, generando algún susto a la parroquia blau cel, como un posible penalti de Ramón Juan que la colegiada María Eugenia Gil no señaló y que tampoco fue reclamado para su revisión desde el banquillo visitante.

La UD Ibiza dominaba y generaba, pero entre Rafa Romero y la falta de puntería insular, el Sevilla B logró sobrevivir al primer arreón y alcanzar el ecuador de la primera mitad con el marcador intacto, un resultado que, eso sí, no le servía de nada en su lucha por el milagro de la permanencia.

Theo Valls rozó el primero con una volea tras un rechace dentro del área, pero se topó con Romero, el mejor del conjunto visitante. Fran Castillo también lo intentó con una folha seca desde fuera del área que salió lamiendo el travesaño. La UD Ibiza acosaba y no dejaba salir a su rival.

Sin embargo, el partido bajó revoluciones y el filial andaluz creció, incomodando a un conjunto celeste que cedió terreno y que terminó la primera parte con la ocasión más clara en botas de Bebé, que robó, se internó en el área y cedió con el exterior a Eslava, que llegaba solo por el carril central pero no logró conectar con el balón. Al descanso, 0-0 y la sensación de que la UD Ibiza había ido de más a menos.

Reacción celeste tras el descanso

El segundo acto arrancó con otra ocasión clarísima de Fran Castillo, tras una buena combinación con Theo Valls, pero su disparo se marchó a centímetros del poste. Los ibicencos salieron con una marcha más tras el paso por vestuarios, ante un rival que concedía, pero que también encontraba espacios al contragolpe. Izan estuvo muy cerca de adelantar a los locales tras una gran acción individual por banda derecha, pero su disparo cruzado se estrelló en el palo. La falta de acierto empezaba a convertirse en una losa.

Miguel Álvarez movió el banquillo e introdujo a Mazeya por Bebé. Fran Castillo lo intentó a balón parado, sin suerte. Con el paso de los minutos y el tiempo en contra, el técnico dio entrada a Svensson y Davo por Castillo y Eslava. El delantero gallego, negado de cara a gol (no marca desde el 1 de febrero) tuvo una clarísima tras un gran pase filtrado de Iago Indias, regateó a Romero, pero su disparo, muy forzado, no encontró portería.

Davo volvió a tenerla poco después, pero de nuevo apareció Romero con una intervención salvadora. Y cuando el partido parecía cuestión de insistencia, llegó el mazazo. Una contra del Sevilla B, con la UD Ibiza completamente volcada y fallando un gol a bocajarro, acabó con Sierra plantándose solo ante Ramón Juan para firmar el 0-1. Miguel Álvarez pidió revisión por una posible falta previa del goleador sobre Solà, pero la colegiada no vio nada punible y concedió el tanto.

A partir de ahí, prisas, precipitación y más corazón que cabeza. La UD Ibiza, que tuvo ocasiones de todos los colores para ganar el partido, se estrelló contra su propia incapacidad. El 0-1 final ante un equipo que no ganaba desde diciembre es el retrato más fiel de la temporada celeste: un querer y no poder constante y la sensación de que, a perro flaco, todo son pulgas.