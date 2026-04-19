Terremoto en Can Misses: Miguel Álvarez dimite y la UD Ibiza lo frena

Terremoto en Can Misses. Según ha adelantado el periodista especializado en fichajes Cazurreando y ha podido confirmar Diario de Ibiza, Miguel Álvarez ha presentado su dimisión este domingo tras la derrota ante el Sevilla B como entrenador de la UD Ibiza, aunque la propiedad del club, encabezada por Amadeo Salvo, no ha aceptado la renuncia del técnico jienense.

La noticia llega apenas horas después de la dolorosa derrota ante el Sevilla B, colista de la categoría, y tras una rueda de prensa en la que Álvarez se mostró visiblemente tocado, reconociendo estar “muy jodido” por la situación del equipo. El técnico, que aterrizó en la isla el pasado mes de octubre tras el cese de Paco Jémez, habría puesto su cargo a disposición del club a falta de cinco jornadas para el final de la competición, con la UD Ibiza en duodécima posición y a solo cuatro puntos del descenso.

Los números no acompañan. Desde su llegada, Álvarez ha sumado 32 puntos de 75 posibles, con un balance de ocho victorias, ocho empates y nueve derrotas. A ese rendimiento irregular se suma la eliminación copera ante el Quintanar del Rey, conjunto de Segunda RFEF.

El movimiento del técnico refleja el desgaste de una temporada marcada por la irregularidad, la falta de continuidad y la incapacidad del equipo para dar un paso al frente en los momentos clave. Pese a ello, la propiedad ha optado por cerrar filas y mantener a Álvarez al frente del banquillo en un tramo final en el que la UD Ibiza se juega mucho más que puntos.