Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Que te ganen con tan poco te indigna como entrenador"

Miguel Álvarez no escondió su frustración tras la derrota de la UD Ibiza ante el Sevilla B. El técnico celeste fue muy claro en su análisis y reconoció sin rodeos que su equipo volvió a fallar en lo más básico. “El equipo ha sido un desastre en la primera parte. En la segunda hemos reaccionado, hemos tenido ocasiones y con los cambios también hemos generado, pero nos han marcado y ya está. No hay más historias. No acabamos de aprender”, lamentó.

El entrenador puso el foco en el mal inicio de partido, una constante que vuelve a penalizar a los ibicencos: “No hemos entendido lo que teníamos que hacer. Si el campo está seco, el balón tiene que correr más, no los jugadores. Había que abrir más por fuera, ir a las bandas, que es donde ellos tienen su debilidad, y ser más agresivos. No hemos entendido la exigencia del partido. No podemos regalar nada”.

Álvarez insistió en la falta de energía desde el pitido inicial: “Tenemos que salir con otra contundencia para asustar de verdad al rival. Da igual quién tengas enfrente. En esta categoría no te puedes confiar de nadie. Aquí, si no estás, te pasa lo que te pasa”.

Sobre las ocasiones desaprovechadas, el técnico fue contundente: “El fútbol son las áreas y no hay excusa. Hay que meterlas. Nos ha pasado en más partidos. Si haces el primer gol, el partido cambia. Pero si no, hay que insistir. Hemos fallado mucho en la toma de decisiones. Aun así, creo que hemos hecho lo suficiente para ganar”.

También lamentó la falta de traslado del trabajo semanal al campo: “Ha sido una semana con un ambiente increíble, hemos trabajado muy bien, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Decirlo no sirve de nada”.

El entrenador reconoció que valoró hacer algún cambio durante la primera parte: “Sí, lo pensé. Hemos esperado para dar tranquilidad, pero también para activar al equipo. En la segunda parte hemos salido mejor, hemos competido bien y los cambios nos han vuelto a dar energía”.

Sobre la diferencia entre entrenamientos y partidos, Álvarez fue claro: “Hay que competir más fuerte en los entrenamientos. No solo entrenar bien, hay que competir. Porque luego llega el partido y te examinas, y ahí es donde se ve todo”.

Visiblemente afectado, también habló del futuro inmediato tras un golpe que esfuma todas las opciones de 'play-off': “Estoy muy jodido. Déjame asimilar esto y ya veremos cómo afrontamos lo que viene. Hay que apretar muy fuerte. Competir, ganar duelos y ser contundentes en las áreas. Ahí hay que entrar como si fuera el último día de tu vida. Que te ganen con tan poco te indigna como entrenador”.

Pese al resultado, negó que el vestuario haya dejado de creer en su mensaje: “Los jugadores están conmigo. Venimos de remontar al Torremolinos y de empatar un 0-2 contra el Alcorcón. El día a día es bueno, pero hay que demostrarlo en el campo”. Por último, sobre la acción del gol del Sevilla B, no quiso escudarse en la polémica: “No lo he visto. Me dicen que puede ser falta, pero es falta de contundencia nuestra. Ese gol no nos lo pueden hacer. Hay que cortar la jugada, hacer falta si hace falta. No hay más historias”.