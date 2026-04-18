La UD Ibiza, a por algo más que tres puntos ante el Sevilla B

Aroma a final en Can Misses. La UD Ibiza recibe este domingo (12 horas) a un Sevilla B que aterriza en la isla como colista, y que puede marcharse con el descenso sellado. Pero, más allá de la situación del filial hispalense, los focos apuntan al conjunto celeste, que se juega mucho más de lo que dice la clasificación.

El equipo de Miguel Álvarez, duodécimo con 43 puntos, encara el duelo con la obligación de dar continuidad al triunfo del pasado fin de semana y firmar su segunda victoria consecutiva, algo que se ha convertido en una cuenta pendiente durante toda la temporada. Enfrente, un rival en caída libre: el Sevilla B no gana desde el 21 de diciembre, cuando superó al Atlético Sanluqueño (2-1), y encadena 15 jornadas sin conocer la victoria. Pero en esta categoría no hay partidos cómodos. Y menos con los precedentes de una UD Ibiza a la que le cuesta afrontar este tipo de partidos..

A falta de seis jornadas para el cierre, el margen de error es mínimo. La entidad blau cel sigue mirando de reojo a un play-off que empieza a difuminarse: está a ocho puntos del Villarreal B, quinto clasificado, con solo 18 en juego. Una distancia que obliga a no fallar y a empezar a encadenar victorias de una vez por todas.

El último partido invita al optimismo. Los celestes firmaron ante el Juventud Torremolinos su primera remontada de la temporada, un ejercicio de fe y carácter que puede marcar un punto de inflexión. El 2-1 final se quedó corto para lo que se vio sobre el césped, donde el equipo generó fútbol, ocasiones y una sensación de dominio que no había aparecido con tanta claridad durante el curso. Ahora, el reto es darle continuidad. Porque de nada sirve reaccionar un día si al siguiente se vuelve a caer en los mismos errores.

El Sevilla B, pese a su situación, no será un rival sencillo. Su principal lastre está en el gol: es el equipo menos goleador de la categoría, con solo 16 tantos en 32 partidos. En defensa, ha encajado 35, cuatro más que la UD Ibiza. Su referencia ofensiva es Alberto Collado, máximo realizador del filial con apenas tres goles. Un dato que habla por sí solo.

La jornada, además, llega cargada de enfrentamientos directos, lo que convierte el partido en una oportunidad de oro tanto para abrir brecha con el descenso como para seguir alimentando una esperanza (mínima, pero aún viva) de engancharse a la pelea por el play-off.

En lo futbolístico, todo apunta a que Miguel Álvarez devolverá al once a Fran Castillo e Izan, dos nombres propios del último partido. Ambos saltaron al césped en el minuto 37 y cambiaron el rumbo del encuentro: el cántabro asistió al ‘Mago’, que no perdonó ante su exequipo para culminar la remontada.

El técnico jienense, eso sí, tendrá bajas sensibles. No estarán José Albert, fuera tres semanas por una lesión en el codo sufrida en un entrenamiento, ni Nacho, que arrastra molestias en la espalda tras una caída. Tampoco llegará Fersura, que sigue recuperándose de su lesión en el hombro. Can Misses dictará sentencia. Porque ya no se trata solo de sumar. Se trata de demostrar que lo del domingo pasado no fue un espejismo y que este equipo todavía no ha dicho su última palabra.