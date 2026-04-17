Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: "Estamos donde estamos por lo mal que lo hemos hecho"

La UD Ibiza encara una nueva final este domingo en Can Misses y su entrenador, Miguel Álvarez, no esquiva la realidad. El técnico jienense compareció en la previa con un mensaje claro: confianza en el momento del equipo, pero máxima exigencia para no volver a tropezar en un tramo decisivo de la temporada.

Álvarez reconoció que la victoria del pasado fin de semana ha cambiado el ánimo del vestuario: “Estamos bien, porque a finales de esta semana estamos mejor que la anterior, y cuando ganamos estamos más contentos, todo funciona mejor, todo fluye mejor en el día a día”. Sin embargo, dejó claro que el foco está en seguir creciendo: “Es un partido importante, volvemos a tener la posibilidad de engancharnos, de dar otro salto y estar mejor que esta semana”.

El técnico quiso desterrar cualquier tipo de exceso de confianza ante un rival en zona baja como el Sevilla B. “No entiendo por qué eso de partido trampa, porque al final conocemos al Sevilla, a los jugadores… sabemos dónde nos pueden hacer daño y cómo podemos hacerle daño”, explicó. Y lanzó una advertencia: “Tienen mucho talento y vendrán liberados por su situación clasificatoria. Estamos avisados”.

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador sigue siendo la puesta en escena de su equipo. A pesar de las últimas remontadas, Álvarez no se conforma: “Sí, el equipo se ha liberado. Cuando pasa muchas veces una misma situación, no es casualidad, hay una causa”. Eso sí, dejó una frase tan sincera como reveladora: “A mí me gustaría que los inicios de partidos fueran mejor, porque si no me van a tener que poner un marcapasos”.

En ese crecimiento colectivo, el técnico insiste en una idea que considera clave: la presión tras pérdida. “Defender hacia adelante es una pelea constante con los jugadores. La presión tras pérdida es vital, porque pierdes y te da la oportunidad de volver a atacar”, señaló. “Si dejas maniobrar al rival, te va a comer la energía”, añadió, reclamando más agresividad en campo contrario.

Sobre el once, Álvarez mantiene su línea: continuidad para quien rinde. “El que lo haga bien tiene que tener continuidad”, apuntó, aunque recordó el doble cambio que realizó en el minuto 35 del último partido: “No estoy orgulloso, pero creo que era lo que necesitaba el equipo”. En cuanto a las bajas, confirmó dos ausencias sensibles: “José Albert tiene una lesión en el codo y estará dos o tres semanas fuera. Nacho tampoco entrará por una caída en la espalda”. Sobre el primero, fue claro: “Se merecía jugar sí o sí”.

Cuestionado por el play-off, el técnico evitó hacer cuentas y apostó por el discurso del día a día: “No miro cuántos puntos necesito. Vamos a tratar de ganar todos los partidos. Nuestro trabajo nos va a llevar a donde nos tenga que llevar”. Eso sí, no eludió responsabilidades: “Estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado a pulso por lo mal que lo hemos hecho, pero tenemos capacidad de revertirlo”.

Por último, destacó la mejora física de Fran Castillo, uno de los nombres propios del momento: “Está trabajando muy bien, tiene más chispa, más rapidez en la toma de decisiones… tiene la posibilidad de ser titular”. La UD Ibiza se juega mucho más que tres puntos. Y su entrenador lo sabe. El margen de error se ha reducido al mínimo y cada partido empieza a pesar como una final.