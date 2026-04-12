Reacción de vida de la UD Ibiza

La UD Ibiza respira. Y de qué manera. El conjunto celeste ha remontado por primera vez en toda la temporada un marcador adverso para firmar una victoria de oro (2-1) este domingo ante el Juventud Torremolinos en un duelo directo por la permanencia que los pitiusos han sacado adelante con fútbol, carácter y personalidad.

El equipo de Miguel Álvarez respondió cuando más lo necesitaba, con un Eslava que empieza a justificar su fichaje y con el juego fluyendo al ritmo de Theo Valls y Fran Castillo. El Torremolinos golpeó primero en su único disparo a puerta, pero terminó claudicando ante un Ibiza superior, al que solo Barragán evitó una victoria más amplia.

Miguel Álvarez apostó por continuidad tras el empate en Algeciras, con Theo Valls y David García en la sala de máquinas, y una línea ofensiva formada por Bebé, Mazeya y Svensson, con Eslava como referencia. Fran Castillo, que se enfrentaba al equipo que le vio crecer, arrancó desde el banquillo, pero acabaría siendo decisivo.

El primer aviso

La UD Ibiza salió mandando. Svensson tuvo la primera con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el poste, pero, una vez más, el que golpeó primero fue el rival. En el minuto 6, el Torremolinos se adelantó tras un córner en el que, en medio de un barullo, logró batir a Ramón Juan y hacer aparecer los fantasmas en Can Misses.

La reacción fue inmediata. Apenas dos minutos después, un centro de Bebé desde la izquierda encontró a Eslava, que no perdonó y firmó el empate con su primer gol como celeste. Un tanto que liberó al equipo y cambió el guion del partido. A partir de ahí, la UD Ibiza dio un paso al frente. Con balón, con ritmo y con personalidad. Bebé y Nsukula desbordaban por fuera, el equipo presionaba tras pérdida y el Torremolinos se veía obligado a replegar, buscando el golpe en transiciones rápidas.

Valls tuvo una ocasión clarísima tras un córner, pero apareció Barragán, el mejor de los visitantes, para evitar el segundo. El partido entró entonces en una fase más abierta, con sustos en ambas áreas: Fran Gallego y Camacho estrellaron dos balones en el palo que hicieron temblar a los locales, que bajaron su rendimiento a partir del minuto 15.

No le gustaba lo que veía a Miguel Álvarez, que movió el banquillo antes del descanso. En el minuto 37, retiró a Svensson y Nsukula para dar entrada a Fran Castillo e Izan. Y el técnico acertó de lleno. En el 42, Izan desbordó por banda derecha y puso un balón al área que encontró a Fran Castillo. ‘El Mago’, que no celebró el tanto ante su exequipo, enganchó una volea ajustada al palo para culminar la remontada antes del descanso. Por primera vez en toda la temporada, la UD Ibiza le daba la vuelta a un partido.

La segunda parte

Tras el paso por vestuarios, el conjunto celeste salió decidido a sentenciar. Una posible mano en el área visitante quedó sin señalar y el equipo siguió insistiendo. Valls y Fran Castillo tuvieron dos ocasiones muy claras, pero de nuevo emergió la figura de Barragán para mantener con vida al Torremolinos.

El Ibiza inclinó el campo, dominó el juego y generó ocasiones, pero le faltó acierto para cerrar el partido. Izan llegó a marcar el tercero tras un gran centro de Arnau Solà, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

El Torremolinos, obligado por el marcador, dio un paso adelante en el tramo final, pero apenas logró inquietar a Ramón Juan. Eslava, tras un partido de enorme desgaste, dejó su sitio a Davo, mientras que José Albert entró por Bebé. El propio Davo tuvo la sentencia en dos ocasiones claras, especialmente en una acción dentro del área en la que, completamente solo, no acertó a definir. Otra oportunidad desperdiciada que mantuvo el suspense hasta el final.

Pero esta vez, la UD Ibiza no falló. Supo sufrir, competir y cerrar un partido que valía mucho más que tres puntos. Con esta victoria, el conjunto celeste da un paso al frente, escala hasta la décima posición con 43 puntos y se sitúa cuatro por encima del descenso, que marca precisamente el Torremolinos. Más que una victoria. Un respiro.