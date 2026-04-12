Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "El equipo se ha rehecho y en la segunda parte hemos sido muy superiores"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, destacó la capacidad de reacción de su equipo tras la victoria ante el Juventud Torremolinos, en un partido en el que los celestes lograron remontar por primera vez en toda la temporada.

El técnico jienense reconoció que el inicio no fue bueno: «Aquí todos los partidos son superigualados y lo que marca la diferencia es aprovechar lo que tienes y competir por lo que quieres. Hemos entrado mal al partido. Incluso han pegado dos postes», admitió. Sin embargo, quiso poner en valor la respuesta del equipo: «Creo que hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo. No habíamos remontado nunca y el equipo se ha rehecho. En la segunda parte hemos sido muy superiores al rival».

Uno de los momentos clave del encuentro fue el doble cambio antes del descanso, una decisión poco habitual en su trayectoria. «Es la primera vez en mi carrera que hago dos cambios en la primera parte. Llevo muchos años entrenando y he estado esperando, esperando… pero ahora el club está por encima del entrenador y de los jugadores», explicó.

"Necesitamos a gente que vaya a full"

Álvarez fue claro al justificar su decisión: «Necesitamos gente que vaya a full. Nos faltaba ajustar la presión, tener más balón y darle continuidad al juego ofensivo, todo lo que ha pasado después». Aun así, reconoció que no es una situación cómoda para él: «No estoy orgulloso de los cambios. En mi carrera nunca había hecho unos cambios así, pero creo que lo necesitaba el equipo».

Sobre el rendimiento de Bebé, el técnico se mostró exigente pese al buen partido del jugador: «Ese tiene que ser su nivel, de ahí para arriba. Físicamente nunca ha estado como ahora, está rápido, bien en todos los sentidos, contento, feliz… y tiene que darnos ese nivel en casa». Cuestionado por la clasificación tras la victoria, Álvarez restó importancia a la tabla: «No la he mirado. Lo que me interesa y lo que es prioritario es el próximo partido contra el Sevilla B».

También valoró el rendimiento de la pareja de centrales: «Estamos contentos con ellos, pero van a tener que jugar todos porque hay bastantes con cuatro tarjetas. Kembo es diferente, tiene esa tranquilidad y ese aplomo. Parece lento, pero da mucha seguridad. Y además, para el fútbol moderno, ser zurdo y tener esa presencia física es muy importante».

Por último, se refirió al papel de Theo Valls, al que ve en crecimiento: «En la segunda parte ha jugado mucho mejor. En la vida la actitud multiplica, y él tiene eso. Ha mejorado su posicionamiento, ha dejado a Fran el perfil izquierdo y el equipo lo ha notado». Eso sí, le lanzó un mensaje: «Me gustaría que corriera menos, corre más de lo que debería»-