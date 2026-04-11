Partido trampa con mucho en juego para la UD Ibiza

Partido clave en el Palladium Can Misses. La UD Ibiza recibe este domingo (12 horas) al Juventud Torremolinos en un duelo directo en la zona media-baja de la clasificación, con mucho más que tres puntos en juego. El equipo de Miguel Álvarez, decimotercero con 40 puntos, apenas tres por encima del descenso, necesita reencontrarse con la victoria ante su afición, algo que no logra desde el pasado 7 de marzo, cuando se impuso con autoridad al Antequera (0-3) en El Maulí.

Desde entonces, los celestes han enlazado una racha irregular, con derrotas ante Marbella (0-1) y Eldense (3-0) y empates frente a Alcorcón (2-2) y Algeciras (0-0), resultados que les han alejado definitivamente de la zona de play-off, ahora a siete puntos, y les han obligado a mirar de reojo hacia abajo.

Enfrente estará un Torremolinos que llega a Ibiza con un punto menos y en plena sacudida. El conjunto andaluz encadena dos derrotas consecutivas que han provocado el cese de Antonio Calderón, el técnico que llevó al club en apenas dos temporadas de Tercera a Primera RFEF. Su relevo será Carlos Alós, que debutará este domingo en el banquillo. Un contexto que añade incertidumbre y peligro.

La UD Ibiza tiene ante sí una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa. Los de Álvarez afrontan dos partidos consecutivos en casa (Torremolinos y Sevilla B), este último colista y con opciones incluso de certificar su descenso en Can Misses. Dos encuentros que pueden marcar el rumbo definitivo del equipo en este tramo final.

"Competimos bien, pero nos faltan cosas que en esta categoría son vitales. Tenemos que ser más agresivos", reconoció Miguel Álvarez en la previa, consciente de que a su equipo le está faltando ese punto de intensidad en una liga donde cada detalle importa y puede marcar la diferencia.

El técnico jienense no dio pistas sobre el once inicial: "No tengo dudas a la hora de poner el once, pero si hay jugadores que entran y lo hacen bien, soy de darle continuidad", explicó. Además, valoró el nivel del rival: "Compiten muy bien y, si están ahí, es porque se lo han ganado".

El partido tendrá un componente especial para Fran Castillo, que se medirá al equipo en el que se formó antes de dar el salto a la UD Ibiza, que apostó por él tras una brillante temporada en la que fue elegido mejor jugador de Segunda RFEF gracias a sus 17 goles y siete asistencias. El precedente no invita a la relajación. En el partido de ida, el Torremolinos se impuso con claridad (3-0) tras resolver el encuentro en apenas 20 minutos con los goles de Polo, Lesedi y Ribeiro, ante una UD Ibiza dirigida entonces por Paco Jémez.

Para este encuentro, Miguel Álvarez contará con todos sus jugadores disponibles, a excepción de Fersura, que continúa recuperándose de la lesión de hombro sufrida ante el Villarreal B. La UD Ibiza no tiene margen. En casa, con el descenso tan cerca y ante un rival directo, ganar no es una opción, es una necesidad.