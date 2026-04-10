Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, en rueda de prensa: «Necesitamos más agresividad ofensiva»

Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, compareció durante la mañana de este viernes en rueda de prensa para analizar la situación actual del equipo tras el empate cosechado el pasado fin de semana ante el Algeciras, y la dinámica negativa de resultados que arrastra desde principios de marzo. Los celestes se enfrentan este domingo a las 12 horas a un Juventud Torremolinos que encadena dos derrotas seguidas y que ha cambiado de entrenador en los últimos días. El jienense rescató aspectos positivos del choque del otro día, aunque es consciente de que lo que más le está faltando a su equipo es «la agresividad ofensiva».

El entrenador andaluz cree que el punto ante el Algeciras fue valioso, pero no suficiente tras las malas actuaciones en otros encuentros: «Lo que podía ser un punto bueno te sabe a poco, porque esto viene de no haber ganado partidos anteriores. Regalamos los primeros 45 minutos y eso es lo que no me gusta. Tenemos que hacer muchas más cosas para ganar partidos».

Sobre este aspecto quiso incidir Álvarez, que no termina de ver claro el rendimiento ofrecido por sus jugadores en faceta ofensiva: «Competimos bien, pero nos faltan más cosas que en esta categoría son vitales. Tenemos que ser más agresivos, no poner a más delanteros». El preparador incide en la importancia de que «cada balón y cada duelo se compita», cosa que sí se hizo «ante rivales muy potentes como Sabadell, Atlético Madrileño y Tarazona». Sin embargo, el técnico señala que «los jugadores saben perfectamente lo que se necesita para ganar los partidos».

«Si hay jugadores que entran y lo hacen bien, les daré continuidad»

Álvarez no dio pistas sobre el once que colocará el próximo domingo en el Palladium, pero afirma que no busca hacer grandes revoluciones en la alineación, sino premiar a quien está mostrando un buen desempeño: «No tengo dudas a la hora de poner el once, pero si hay jugadores que entran y lo hacen bien, soy de darle continuidad a esos jugadores. A veces puedes cambiar a uno o dos jugadores, pero intento que, tanto yo como ellos no tengan dudas cuando saltan al campo».

Sobre el rival, el jienense resalta que gran parte de la plantilla «viene del barro» y que «mereció más» en algunos de los últimos partidos. «Compiten a muy buen nivel y, si están ahí, es porque se merecen estar en esta categoría, además de que hasta hace dos partidos había que tener mucho cuidado con ellos porque venían muy bien», explica.

El choque de este domingo será especial para Fran Castillo. El malagueño se enfrentará al que fue su ex equipo, pese a no atravesar su mejor momento tras las dolencias físicas que lleva arrastrando en las últimas semanas. Álvarez es optimista con su situación: «Está entrenando mejor y le hemos cuidado muchísimo, pero ahora nos hace falta la gente que está al 100%, y es verdad que no está al nivel en el que estaba antes, pero es lógico y normal», apunta.