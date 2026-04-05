Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Ahora llega la hora de la verdad"

El entrenador de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, valoró el empate sin goles ante el Algeciras y destacó la igualdad del encuentro, aunque reconoció la mejoría de su equipo tras el descanso. “El partido ha sido igualado. En la primera parte nos han metido el miedo en el cuerpo con dos acciones y nos ha faltado tener un poco más de balón, pero hemos mejorado en la segunda parte”, explicó.

El técnico admitió la falta de claridad en los metros finales, pese al dominio territorial de su equipo: “No hemos tenido ocasiones claras, pero hemos llegado mucho al área”. En ese sentido, consideró que “el empate es justo” y subrayó que “hay que valorar este punto”.

Álvarez también hizo autocrítica sobre el rendimiento del equipo como local, clave en la lucha por los objetivos: “A nosotros nos han penalizado los partidos que no hemos ganado en casa, que es lo que nos habría llevado al objetivo”. En contraste, recordó la dificultad de puntuar lejos de Can Misses: “Fuera es muy difícil puntuar, pero si mantienes lo de casa estarás más cerca de los objetivos”.

El entrenador celeste reconoció que el equipo no ha estado a su nivel en los últimos encuentros como local: “En los dos últimos partidos en Can Misses no hemos estado a nuestro nivel”. Sobre las condiciones del encuentro, señaló que “el campo estaba muy seco y el balón no corría, pero hay que adaptarse”, y puso el foco en la exigencia de la categoría: “Para estar arriba hay que saber competir y cuidar los detalles”. En cuanto al desarrollo del partido, valoró el trabajo defensivo de los suyos: “No hemos dejado al Algeciras estar cómodo y hemos estado fuertes sin balón”.

Por último, Álvarez advirtió de la importancia del tramo final de la temporada: “Ahora llega la hora de la verdad, quedan menos oportunidades y al que no le tiemblen las piernas estará ahí”. El técnico también mostró su malestar con el uso del videoarbitraje: “Tenemos que tener un VAR de verdad, con buenas cámaras, no ser los conejillos de indias de nadie”.