Dominio sin gol para la UD Ibiza en el Nuevo Mirador

La UD Ibiza se dejó dos puntos este domingo en el Nuevo Mirador tras empatar sin goles ante un Algeciras que llevaba sin perder en casa desde octubre y que fue superado por los celestes, especialmente en una segunda mitad en la que merecieron más.

Miguel Álvarez agitó el once con la entrada de Mazeya en el costado derecho por Izan, Svensson en lugar de Fran Castillo y Eslava en punta. Kembo repitió como central junto a Monju, mientras que Arnau Solà y Sergio Díez ocuparon los laterales. El partido arrancó con ritmo, con un Algeciras que estrelló una falta en el travesaño y una UD Ibiza que generó peligro por la derecha, con un incisivo Mazeya.

La polémica no tardó en llegar. En el minuto 10, el conjunto andaluz marcó tras un robo a Kembo dentro del área, pero el colegiado señaló falta previa en ataque. Javi Vázquez pidió la revisión, pero el árbitro mantuvo su decisión. Segundo gran aviso para los ibicencos.

El Algeciras se hizo con el balón y encerró por momentos a la UD Ibiza, que resistía con líneas juntas y buscaba salir al contragolpe. A la media hora, los celestes tuvieron una doble ocasión: primero en una falta lateral y después en una acción individual de Bebé que obligó a Moreno a intervenir.

También reclamó penalti el conjunto visitante por una acción sobre Monju a la salida de un córner, pero el colegiado no señaló nada. El partido se fue ensuciando, con interrupciones constantes, y aunque la UD Ibiza creció, apenas generó peligro claro. La mejor ocasión llegó en el descuento, cuando Nsukula aprovechó un error de Moreno, pero un defensa salvó bajo palos.

Tras el descanso, el guion cambió. La UD Ibiza dio un paso al frente y empezó a dominar con claridad ante un Algeciras replegado. Sin embargo, le faltó velocidad y precisión en los últimos metros para traducir ese control en ocasiones claras. Aun así, los celestes tuvieron opciones. Nsukula desbordó por la derecha y puso un balón al segundo palo que Bebé envió por encima del larguero. El Algeciras respondió con una acción individual de Obeng que obligó a Kembo a intervenir con acierto.

Con el paso de los minutos, el partido se abrió. Miguel Álvarez movió el banquillo en el 71, dando entrada a Fran Castillo e Izan, y el equipo ganó profundidad. En el 81, Nsukula rozó el gol con un disparo cruzado que obligó a Moreno a lucirse. La UD Ibiza olió la victoria y se volcó en el tramo final ante un rival cada vez más encerrado. Álvarez quemó las naves con la entrada de Davo y Del Pozo, pero el gol no llegó. Incluso pudo perder el partido en el minuto 90 tras una pérdida comprometida en defensa.

Noticias relacionadas

El empate deja un sabor amargo a un equipo que fue de menos a más y que encadena cuatro jornadas sin ganar. La UD Ibiza se mantiene duodécima con 40 puntos, con solo tres de renta sobre el descenso y con la sensación de haber dejado escapar la enésima oportunidad.