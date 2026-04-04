La UD Ibiza llega al Nuevo Mirador con el agua al cuello

Aroma a final en el Estadio Nuevo Mirador. Una UD Ibiza en apuros visita este domingo (12 horas) a un Algeciras que ha convertido su feudo en un territorio casi inexpugnable, donde los rivales apenas encuentran resquicios en su defensa.

A falta de ocho jornadas para el final del campeonato en el Grupo 2 de Primera RFEF, el conjunto celeste es duodécimo con 39 puntos, dos por encima del descenso y a ocho de un ‘play-off’ que ya suena a quimera. El equipo de Miguel Álvarez llega a la cita reforzado tras empatar el pasado domingo ante el Alcorcón (2-2), en un partido que perdía 0-2 en el minuto 70. El conjunto madrileño, que se presentó en Can Misses con una sola derrota en sus últimos 13 encuentros, fue superado por tramos por una UD Ibiza a la que penalizaron errores arbitrales, pero que supo reaccionar a tiempo.

Del último partido, además del punto, el equipo extrajo conclusiones positivas. Por primera vez en semanas, fue capaz de sobreponerse a un marcador adverso y asumir riesgos para cambiar el rumbo del encuentro. Los cambios también resultaron decisivos. “Remontar un 0-2 tiene que servir para entender que el equipo puede hacer cosas importantes”, señaló Álvarez, que valoró la capacidad de reacción de sus jugadores.

Antes de ese choque, la UD Ibiza solo había puntuado en dos partidos tras empezar perdiendo: ante el Marbella (1-1) en la jornada tres y frente al Europa (1-1) en la 13. El reto, sin embargo, es mayúsculo. El conjunto ibicenco solo ha sumado un punto de los últimos nueve y visita a un Algeciras que no pierde en el Nuevo Mirador desde el 11 de octubre y que únicamente ha encajado un gol en sus once últimos encuentros como local.

El equipo andaluz, octavo con 44 puntos y a tres del play-off, es el cuarto mejor local del grupo, con 31 puntos en 15 partidos, en los que ha marcado 18 goles y ha recibido solo seis. “En esta categoría, el equipo que se adelanta tiene mucho ganado”, advirtió Álvarez, que pidió a los suyos “salir con el piloto en rojo” ante la dificultad de remontar a un rival tan sólido. En el partido de la primera vuelta, disputado en Can Misses, la UD Ibiza se impuso por 3-0 en la que fue la primera victoria del técnico jienense al frente del equipo.

En el capítulo de bajas, Álvarez no podrá contar con Fersura, que sigue recuperándose de la lesión de hombro sufrida ante el Villarreal B. Fran Castillo, tras varias semanas con molestias, volvió a entrenar con el grupo y apunta a estar disponible, al igual que Bebé, que ya se ha recuperado del proceso gripal que le impidió ejercitarse con normalidad durante la semana.