Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: "Nos falta competir mejor"

La UD Ibiza afronta este fin de semana una nueva prueba de máxima exigencia. El conjunto celeste visita a un Algeciras que se ha convertido en uno de los equipos más sólidos como local en la categoría, en un duelo que vuelve a tener aroma de final para los de Miguel Álvarez.

El técnico celeste compareció en la previa dejando claro que el empate del pasado domingo, tras levantar un 0-2 adverso, debe marcar un punto de inflexión. Miguel Álvarez considera que el partido ante el Alcorcón “tiene que ser un refuerzo para el equipo”, ya que demuestra que “un gol en contra es solo una circunstancia del juego” y que sus jugadores “son capaces de reaccionar y competir ante cualquier escenario”.

El rival, sin embargo, exigirá la mejor versión de los ibicencos. El Algeciras apenas ha concedido un gol en sus últimos once partidos en casa, un dato que, en palabras del técnico, obliga a saltar al campo “con el piloto rojo por la dificultad que tiene el partido”. Además, advierte del peligro de un equipo que “hace muchas cosas bien” y que basa buena parte de su potencial en el balón parado, donde ha firmado casi la mitad de sus goles.

Álvarez insiste en que el encuentro estará marcado por los detalles y, especialmente, por quién golpee primero: “En esta categoría, el equipo que se adelanta tiene mucho ganado”. Por eso, recalca la importancia de tener acierto y saber llevar el partido al terreno que más conviene a su equipo.

En el plano ofensivo, la UD Ibiza ha tenido contratiempos en las últimas semanas. El entrenador reconoce que “ha habido mala suerte con las lesiones en la delantera”, poniendo como ejemplo el caso de Davo, que volvió a sufrir un percance al chocarse con un compañero el domingo que provocó que el gallego acabase con siete puntos de sutura en la ceja. Aun así, valora el rendimiento de los jugadores que entraron desde el banquillo en el último partido, destacando que “los cambios tuvieron mucho mérito por el nivel que dieron”.

Un mensaje claro: el equipo necesita competir mejor

Más allá de nombres propios, el mensaje del técnico es claro: el equipo necesita competir mejor. “Hacemos muchas cosas bien, pero nos están haciendo goles y ganando partidos con muy poco”, lamenta, subrayando que ese es uno de los aspectos que deben corregir si quieren dar un salto en la clasificación.

Sobre el partido del domingo, no esconde la urgencia: “Tenemos que sacar el partido ante el Algeciras. Luego vendrán dos encuentros en casa, pero si este no lo sacamos, tendremos un problema”. Aun así, se muestra convencido de las posibilidades de su equipo: “Soy optimista, creo en el equipo y en que somos capaces de ir allí y ganar”.

El jienense también puso en valor la capacidad de reacción mostrada el pasado domingo, insistiendo en que “remontar un 0-2 tiene que servir para entender que el equipo puede hacer cosas importantes”. En una segunda vuelta que define como “un ejercicio de supervivencia”, Álvarez recuerda que todos los equipos compiten al límite y que cualquier error se paga caro.

En defensa, el técnico busca estabilidad y confirmó que Kembo tendrá continuidad tras su última actuación, destacando que, pese a algún error puntual, “se rehízo muy bien”. En cuanto al estado físico del grupo, aseguró que la plantilla está prácticamente al completo y que “el día a día es muy bueno”, aunque insiste en que eso debe traducirse en mejores resultados.

Por último, el entrenador volvió a incidir en la trascendencia del duelo, sin rodeos: “Es una final. El fútbol no da tregua. Si encadenas resultados te metes arriba, y si no, te metes abajo”. Un mensaje claro antes de un partido que puede marcar el rumbo inmediato de la UD Ibiza.