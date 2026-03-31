La UD Ibiza firma ante el Alcorcón su peor entrada de la temporada como local

Un total de 748 espectadores. Esa fue la pobre entrada que registró el Palladium Can Misses en el encuentro entre la UD Ibiza y el Alcorcón disputado el pasado domingo 29 de marzo. Fue, además, la primera vez en lo que va de temporada que el feudo celeste bajó del millar de asistentes.

El cambio de hora en la noche del sábado al domingo, la multitudinaria Cursa Patrimoni de Ibiza, celebrada ese mismo domingo, o el mal tiempo, con el frío viento y la fina lluvia, pueden ser algunas de las explicaciones de esta pésima entrada. Otra puede ser, simplemente, el desencanto de la gente. Lo que es seguro es que el estadio del conjunto ibicenco lució un aspecto bastante deprimente, con la mayoría de las gradas vacías.

Con solo el 16,62% del aforo ante el Alcorcón

Cabe recordar que el Palladium Can Misses tiene capacidad para unos 4.500 asistentes. De este modo, el estadio, en el partido ante el combinado alfarero, solo registró una ocupación del 16,62 % del aforo.

El primer partido de 2026 como local del club celeste, que data del pasado 4 de enero en la derrota por 0-1 ante el Eldense, registró una entrada de tan solo 1.063 espectadores. Hasta entonces era la peor entrada de la temporada y, para encontrar en los últimos tiempos datos similares, había que remontarse hasta mayo de 2023. Entonces, con el equipo ya descendido a Primera RFEF, solo acudieron 1.211 aficionados en la jornada 41 del curso del descenso, en el duelo ante el Zaragoza.

Anteriormente, analizando los duelos en la isla en lo que va de año para no alargar la muestra, en el partido ante el Marbella se registraron 1910 espectadores, ante el Tarazona 1410, Atlético Madrileño 2238 y Real Murcia, 1810.

Además, cabe matizar que el club lanzó el pasado 13 de enero una promoción especial de entradas para los duelos disputados en Can Misses ante el Real Murcia y el Atlético Madrileño, una circunstancia que contribuyó al incremento de espectadores en las gradas.