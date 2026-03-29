Fútbol | Primera RFEF
Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza: “Si el partido dura cinco minutos más, creo que lo remontamos”
El jienense destaca la reacción de los jugadores tras el 0-2, critica decisiones clave del colegiado y reivindica la fe del equipo, que luchó hasta el final
El técnico de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, valoró el empate ante el Alcorcón poniendo en valor la reacción de su equipo tras ponerse 0-2, aunque volvió a mostrarse crítico con la actuación arbitral en acciones decisivas.
Sobre el desarrollo del partido, el jienense destacó el buen trabajo de los suyos, especialmente tras el descanso: “La primera parte fue trabajada contra un equipo que venía en buena racha. Tuvimos un par de ocasiones claras y luego llegó el penalti. En la segunda salimos con ganas de remontar y nos meten el 0-2 sin hacer prácticamente nada”, explicó.
Pese al golpe, el equipo no bajó los brazos: “Los cambios han ayudado mucho y creo que si el partido dura cinco minutos más, lo remontamos”, añadió. En clave anímica, Álvarez dio mucho valor al punto conseguido en el descuento: “El fútbol es un estado de ánimo y este punto es muy importante para nosotros. Hemos demostrado que somos capaces de remontar un 0-2”, afirmó.
“No es fácil hacerlo contra un equipo como el Alcorcón y este empate nos va a dar tranquilidad”. El técnico también fue claro al referirse al arbitraje, señalando varias acciones que consideró determinantes: “El segundo gol suyo viene de una falta a Izan que no ha pitado”, denunció. “Nos han hecho un penalti clarísimo, pero no tenía tarjetas para pedir el VAR, y el que nos pitan a nosotros es muy justito”, lamentó.
Aun así, hizo autocrítica: “Este sistema de videoarbitraje no ayuda, pero tenemos que ser más fiables a nivel defensivo”. Cuestionado por su situación personal, Álvarez restó importancia al debate: “Hace tres semanas se decía que el equipo había cambiado la cara y ahora se dice esto. Yo no sufro por esas cosas”, aseguró. “Sufro por los jugadores y por el cuerpo técnico. El equipo está jugando bien desde enero, pero hay cosas que no puedes controlar”, añadió.
“Esto es fútbol, no nos vamos a poner a llorar y vamos a seguir trabajando”. En el apartado individual, el técnico elogió especialmente a Bebé: “Ha hecho un partidazo. Ha ayudado incluso como último hombre, ha sido increíble. Está muy bien físicamente y estamos encantados con él”.
También valoró los cambios en defensa: “Sergio Díez ha hecho un buen partido. Es un chico joven con una condición física fenomenal y un corazón increíble”, destacó. Sobre Kembo, señaló que “ha hecho un partido muy correcto”, mientras que también tuvo palabras para David García: “Ha vuelto a ser titular y ha jugado un partidazo. Tiene muchas cosas buenas y seguro que va a ir a más”.
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