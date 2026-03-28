Alcorcón, última bala de la UD Ibiza para mirar al ‘play-off’

Sin margen de error. La UD Ibiza encara este domingo (12 horas, Palladium Can Misses) un partido con olor a final ante la AD Alcorcón. Un duelo que puede marcar el rumbo del tramo decisivo de la temporada. El conjunto celeste, decimotercero con 38 puntos, navega (aparentemente) en tierra de nadie, pero con muchas cosas en juego.

Está a solo cuatro puntos del Tarazona, que marca el descenso y recibe a las 16.30 horas al Eldense, y a seis del Villarreal B, en posiciones de play-off de ascenso a Segunda División. Un escenario que obliga, por enésima vez esta temporada, a no fallar. El equipo de Miguel Álvarez, que pareció reaccionar y coger velocidad de crucero tras enlazar dos victorias consecutivas ante Tarazona (1-0) y Antequera (0-3), volvió a frenarse en seco en el peor momento. La derrota hace dos semanas ante el Marbella en Can Misses, colista y con una sola victoria a domicilio, supuso un golpe anímico terrible cuando los blaucels tenían el play-off a tiro.

Aquel tropiezo pudo haber colocado a los celestes a un solo punto del play-off. En lugar de eso, dejó tocado a un vestuario que volvió a sufrir en la última jornada en Elda. Ante el Eldense, el mejor local de la categoría, la UD Ibiza compitió de tú a tú durante la primera parte, pero se desplomó tras el descanso y acabó cayendo con claridad (3-0), dejando una sensación inquietante: la de un equipo capaz de mirar a los ojos a cualquier rival, pero también evidenció esa mandíbula de cristal que lleva penálizandole toda la temporada.

Para no despegarse definitivamente del sueño del ascenso, los de Miguel Álvarez están obligados a dar un paso al frente ante un rival incómodo y competitivo como el Alcorcón. El conjunto alfarero, noveno con 40 puntos, llega a Ibiza en una buena dinámica: solo ha perdido uno de sus últimos 13 partidos, aunque ha convertido el empate en su seña de identidad (13 en total, el que más de la categoría).

Además, es el tercer equipo que menos goles encaja (25), solo por detrás de Sabadell y Teruel. Un bloque rocoso, ordenado y difícil de superar. Un rival que convierte cada partido en una batalla de paciencia. Pero la UD Ibiza se agarra a su fortaleza en Can Misses. Los celestes han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en casa, todos ellos sin encajar un solo gol, convirtiendo su estadio en su principal argumento para seguir creyendo.

Todo apunta a un partido cerrado, de ritmo bajo y decidido por detalles mínimos. El Alcorcón ha dejado su portería a cero en seis de sus últimos once encuentros, reflejo de un plan claro: orden y lucha en defensa y máxima eficacia en transición. En ese contexto, el peligro visitante tiene nombres propios. Mariano Carmona y Vladys Kopotun, con cinco goles cada uno, lideran el ataque de un equipo que también explota con eficacia el balón parado, una de sus principales armas, con 13 de sus 28 goles llegados a través de esta vía.

Por su parte, Miguel Álvarez podrá contar con prácticamente toda su plantilla, con la única ausencia de Fersura, que continúa recuperándose de la lesión de hombro sufrida ante el Villarreal B. Este domingo, ya no hay excusas: la UD Ibiza está obligada a responder.

Pablo Álvarez: "La UD Ibiza es un gran equipo"

El entrenador de la AD Alcorcón, Pablo Álvarez, reconoció en la previa del partido ante la UD Ibiza que su equipo afronta una semana complicada marcada por las bajas, aunque apeló a la unión del grupo. “Es una semana complicada porque las bajas afectan, pero tenemos que unirnos y dar un paso al frente para sacar un partido muy difícil”, señaló.

El técnico destacó la evolución del conjunto ibicenco respecto al duelo de la primera vuelta, subrayando los cambios tras el mercado invernal. “La UD Ibiza ha cambiado mucho desde el partido de la primera vuelta porque han fichado muchos jugadores en invierno”, explicó.

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En ese sentido, puso en valor el trabajo de su homólogo en el banquillo celeste. “El equipo tiene la identidad de Miguel Álvarez”, afirmó, antes de elogiar el potencial del rival: “Son un gran equipo, con grandes jugadores y muy buen entrenador”. Además, Álvarez fue más allá al referirse a las aspiraciones del conjunto pitiuso. “Por presupuesto y jugadores, su objetivo es ser campeón”, apuntó. Por último, el preparador alfarero auguró un encuentro muy distinto al de la ida y destacó la solidez del rival en todas las fases del juego: “Espero un partido muy diferente. Saben muy bien a lo que juegan con y sin balón”.