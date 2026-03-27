Miguel Álvarez, entrenador de la UD Ibiza: «Hace dos semanas parecía que estábamos en el cielo y ahora parece que estamos en el fango»

«Hace dos semanas parecía que estábamos en el cielo, que éramos la hostia, y ahora parece que estamos en el fango». El técnico de la UD Ibiza, Miguel Álvarez, habla en la comparecencia previa al duelo ante el Alcorcón, que se disputa este domingo, 29 de marzo, a partir de las 12 horas en el Palladium Can Misses, sobre la euforia desmedida que despiertan las dinámicas en el fútbol. El conjunto celeste, que sumaba seis victorias en diez partidos, ha perdido en las dos últimas jornadas. A pesar de ello, Álvarez apela «a la cultura del esfuerzo» para volver a sumar de tres.

Además, Álvarez se muestra confiado en su trabajo y en el de su cuerpo técnico: «Solo me veo el año que viene aquí, entrenando al equipo, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo voy a estar pensando en si me van a echar o no?».

A pesar de ello, también se muestra autocrítico y, aprovechando la celebración de su cumpleaños, lanza un deseo con el que deja entrever que aún hay mucho margen de mejora: «Ganar al Alcorcón el próximo domingo sería un regalo fenomenal. Al final, a mí me gustaría poner a la plantilla donde se merece, que es lo más arriba posible, pero nos está costando un poco. Se nos está resistiendo el objetivo».

El Alcorcón solo ha perdido uno de sus últimos 13 encuentros en el grupo II de Primera RFEF. En este sentido, el preparador celeste recuerda que «durante ese periodo han empatado bastante» y confía en «romper la buena racha del Alcorcón». Y agrega: «Son un equipo muy competitivo, al que resulta muy complicado meterle mano, ganarle y marcarle. Además, compiten muy bien».

Además, se deshace en elogios hacia su próximo rival. En este sentido, se muestra especialmente preocupado por la fortaleza del club alfarero a balón parado: «Han marcado 28 goles en lo que va de temporada y, de esos, 13 han sido a balón parado, que no es moco de pavo. Además, generan muchas ocasiones. Tienen un proyecto basado en un entrenador [Pablo Álvarez] que lleva dos campañas en el club y dispone de recursos acordes a su estilo de juego».

"Desde la victoria en casa del Cartagena somos otro equipo"

Para Álvarez, al igual que el Alcorcón, la UD Ibiza también ha mostrado una nueva faceta en los últimos meses: «Desde el partido en casa del Cartagena [victoria por 1-4 el pasado 11 de enero] somos otro equipo totalmente distinto». Sin embargo, lamenta que la mejoría de sus jugadores no se haya traducido en más puntos: «Pienso que desde entonces hemos merecido sumar más puntos, especialmente en partidos que hemos disputado como visitantes. Además, venimos de un déficit importante y esta es una categoría en la que todo está muy comprimido y que va a velocidad de crucero».

A pesar de mostrarse preocupado por el nivel de su próximo rival, el míster explica las claves que considera fundamentales para hacerse con los tres puntos: «Sabemos, a nivel colectivo, lo que debemos hacer. Tenemos que conseguir que lo que hemos entrenado se plasme sobre el terreno de juego, lograr que afloren nuestras fortalezas y hacer daño en sus debilidades».

La UD Ibiza afronta el encuentro, correspondiente a la trigésima jornada del campeonato doméstico, tras caer derrotada en sus dos anteriores duelos, ante el Marbella (0-1) y el Eldense (3-0), respectivamente. Sin embargo, para el técnico esas dolorosas derrotas deben ser agua pasada: «No hay tiempo para buscar excusas ni para lloriquear. Pensar en que hemos perdido los dos últimos duelos no nos ayudará a vencer al Alcorcón, que es lo que me preocupa ahora mismo. No nos tiene que preocupar lo que ya ha sucedido».

«Me gustaría que la gente pudiese venir más a ver los entrenamientos»

El técnico del conjunto afincado en el barrio de Can Misses defendió ante los medios de comunicación su apuesta por el trabajo de los suyos como receta para resarcirse de la derrota ante el Eldense del pasado domingo: «Me gustaría que la gente pudiese venir más a ver nuestros entrenamientos. Con ello, la crítica pasa a ser más constructiva».

En cuanto a la disponibilidad de los jugadores de cara al duelo ante el conjunto amarillo, Álvarez indica que «aún se está a la espera de lo que pueda ocurrir en el entrenamiento de mañana [sábado 28 de marzo]». Sin embargo, confía en tener a su disposición a la mayoría de los jugadores: «Hay algún futbolista que tiene molestias, pero están todos bien, aunque habrá que analizar el caso de Davo, que se dio un cabezazo en un entrenamiento con otro compañero».

Para escalar posiciones en la tabla, Álvarez considera fundamental hacerse fuerte en Can Misses: «Para alcanzar un objetivo más ambicioso, debemos seguir en la línea de los últimos partidos en casa, a excepción del pinchazo ante el Marbella, y hacernos fuertes en Can Misses»