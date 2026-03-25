El colegio Nuestra Señora de la Consolación visita el entrenamiento de la UD Ibiza

Las clases de quinto de Primaria del colegio Nuestra Señora de la Consolación han visitado este miércoles las instalaciones de la UD Ibiza, donde han podido vivir una jornada muy especial junto al primer equipo. Durante la mañana, los alumnos han presenciado en directo el entrenamiento de la plantilla celeste, han realizado una visita por las instalaciones del club y han tenido la oportunidad de conocer a los jugadores, compartir unos momentos con ellos y conseguir sus autógrafos.

La jornada también ha contado con la presencia de Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde y concejala de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, reforzando la "colaboración entre el club y el Ayuntamiento en iniciativas educativas y sociales dirigidas a los centros escolares del municipio".

Este tipo de acciones forman parte del "compromiso de la UD Ibiza con la sociedad ibicenca y con los más jóvenes, acercando el fútbol profesional a los colegios y permitiendo que los niños y niñas conozcan desde dentro cómo es el día a día de un club profesional". Para los alumnos, la experiencia supone "una jornada educativa y diferente, en la que pueden aprender valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia o la vida saludable a través del deporte".

Para la UD Ibiza, estas iniciativas son "fundamentales para seguir construyendo vínculo con la isla, con los centros educativos y con las nuevas generaciones de aficionados, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y acercando el club a la sociedad ibicenca".