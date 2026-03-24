Una de cal y dos de arena: la UD Ibiza y la odisea de los 'play off'

Las jornadas en Primera RFEF llegan poco a poco a su fin y la disputa por los diferentes objetivos del Grupo 2 están más a flor de piel que nunca. La UD Ibiza lo sabe bien, ya que, tras algunas jornadas en las que se esperaba que alcanzase los play offs, lo cierto es que en la gran mayoría de compromisos ligueros el objetivo se ha tenido que centrar en alejarse de posiciones de descenso. Siempre que llegaban las victorias se alimentaban las esperanzas de un futurible ascenso. Sin embargo, la realidad es que los blaucels no pisan puestos de promoción desde la jornada 4, mientras que el equipo entró en descenso por última vez en la jornada 18.

La derrota del pasado domingo ante el CD Eldense (3-0) recolocó al conjunto celeste donde más jornadas se ha ubicado: en zona media-baja de la tabla y a escasos puntos de la zona roja. Actualmente, los pitiusos ocupan la decimotercera posición con 38 puntos, a seis de puestos de play-off y a tan solo cuatro del descenso, un bagaje que ya no se ve como una realidad extraña por parte de una afición cada vez menos esperanzada por alcanzar puestos mejores.

Tal y como informó este diario hace algunas semanas, el conjunto ibicenco no encadena tres victorias consecutivas desde hace más de un año, cuando, bajo la dirección de Paco Jémez, los celestes sumaron un total de siete triunfos seguidos y encabezaban la tabla en solitario. La caída posterior que condujo a la derrota ante el Andorra en play offs, el mal arranque en la presente temporada, la polémica salida de Jémez y la marcha de figuras importantes como Álex Gallar han conducido a la situación actual.

11 derrotas en la presente liga

«Hemos cometido errores que en el fútbol profesional no se pueden regalar», afirmaba Miguel Álvarez tras la derrota ante el Eldense. Sin embargo, esta es la tónica general que arrastran los isleños en esta segunda vuelta, sobre todo fuera de Can Misses. Nàstic de Tarragona, Betis Deportivo, Teruel, y Marbella han sido algunos de los equipos que han probado la fragilidad defensiva del conjunto ibicenco, que ha desaprovechado la oportunidad de rescatar, al menos, un punto en sus salidas.

Una concatenación de errores individuales y de concentración ha conducido a la UD a las 11 derrotas en la competición doméstica. Curiosamente, este número abultado de encuentros perdidos es mayor que los ocho empates que han cosechado los de Álvarez -seis de los cuales se dieron con el jienense en el banquillo-. Cuatro de las 11 derrotas se dieron en casa (Nàstic, Teruel, Eldense y Marbella), mientras que las otras siete se dieron fuera de la isla.

La UD, tercer menos goleador como loca

Otro dato que explica la irregularidad de los celestes es su ínfimo potencial ofensivo como locales. La afición celeste solo ha podido celebrar 14 goles en el Palladium Can Misses en 14 partidos. Una media de un gol por encuentro que, además, coloca a los blaucels como el tercer conjunto menos goleador de la liga en casa, tan solo por delante de Teruel y Sevilla Atlético (11 goles). El dato positivo que contrasta estas cifras son los goles recibidos en estadio ibicenco, donde solo han encajado ocho tantos en la presente campaña, siendo el cuarto que menos recibe.

El reloj continúa avanzando y las fechas ligueras van transcurriendo sin que se consiga apreciar una estabilidad en la UD Ibiza que le permita asentarse en puestos de promoción al ansiado ascenso. De no alcanzar dichas posiciones a final de temporada, sería la primera vez que el club presidido por Amadeo Salvo no disputase la fase final en el nuevo formato que sustituye a la antigua 'Segunda División B', un hecho que cerraría en fracaso el proyecto deportivo de esta temporada.