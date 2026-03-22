Fútbol | Primera RFEF
Miguel Álvarez, técnico de la UD Ibiza, tras la derrota ante el Eldense: «Hemos cometido dos errores que en el fútbol profesional no se pueden regalar»
El entrenador celeste admite las graves equivocaciones que han condenado a su equipo a la debacle en Elda y resta importancia a la distancia que ya le separa de posiciones de 'play off'
Miguel Álvarez compareció en rueda tras la derrota del conjunto celeste por 3-0 ante el Eldense. El técnico andaluz se mostró muy autocrítico con la segunda parte de los blaucels, aunque quiso reivindicar el buen hacer de los suyos en el primer periodo: «El plan de partido en la primera parte ha sido sensacional, pero luego ves que se va al traste en tres minutos con dos jugadas que en el fútbol profesional no se pueden regalar», señala.
El preparador considera que ha habido jugadores que «han tenido buenas actuaciones individiduales», y que el principal problema se ha dado «colectivamente». Sin embargo, Álvarez no quiere centrarse en «mirar más arriba o abajo» en la tabla, sino en ser «un equipo cada vez más potente y continuar con la estabilidad defensiva hasta hace dos semanas», ya que «el equipo ha trabajado muy bien durante esta semana y se ha visto reflejado en la primera parte», explica.
Finalmente, el técnico incidió en la importancia de recuperarse de esta derrota y afrontar el tramo final de la mejora posible, ya que «el que mejor haga las cosas y al que menos le tiemblen las piernas, terminará arriba».
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